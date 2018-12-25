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الرئيسية | خارج الحدود | الصين .. سقوط قتلى في عملية دهس بواسطة حافلة

الصين .. سقوط قتلى في عملية دهس بواسطة حافلة

الصين .. سقوط قتلى في عملية دهس بواسطة حافلة
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:35

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، بعد أن قام مشتبه به مسلح بسكين باختطاف حافلة، في مقاطعة "فوجيان"، ودهس بها راجلين على الطريق.

وأبرزت صحيفة "دايلي تشاينا" الصينية أن الحادث وقع في مدينة لونغيان، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ضابط شرطة صيني يوجد من بين القتلى خلال هذه العملية، بينما لم تكشف السلطات هوية منفذ الهجوم، ولا الدوافع الحقيقية وراءه،أو تفاصيل أكثر بشأن ملابساته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:02
الإرهاب الأعمى في كل مكان .. و الله لا أنتظر إﻵ، في إطار القانون، إعدام إرهابيي إمليل ليرتاح ظميرنا .. و أتمنى أن يكون على المباشر .. نعلة الله عليهم إلى يوم الدين.
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