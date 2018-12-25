الصين .. سقوط قتلى في عملية دهس بواسطة حافلة

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، بعد أن قام مشتبه به مسلح بسكين باختطاف حافلة، في مقاطعة "فوجيان"، ودهس بها راجلين على الطريق.

وأبرزت صحيفة "دايلي تشاينا" الصينية أن الحادث وقع في مدينة لونغيان، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ضابط شرطة صيني يوجد من بين القتلى خلال هذه العملية، بينما لم تكشف السلطات هوية منفذ الهجوم، ولا الدوافع الحقيقية وراءه،أو تفاصيل أكثر بشأن ملابساته.