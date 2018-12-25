العراق .. "داعش" يختطف 14 مدنيا في كركوك

هسبريس ـ مُتابعة

قال مصدر في الشرطة العراقية إن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي اختطفوا، اليوم الثلاثاء، 14 مدنيا في محافظة كركوك شمال البلاد.

وأوضح النقيب حامد العبيدي، من شرطة كركوك، أن "مسلحي داعش، اختطفوا 13 مدنيا من قرية المبدد ومختار قرية ضباع الجديدة، التابعتين لناحية الرشاد، على بعد 45 كيلومترا من جنوب غرب مدينة كركوك".

وأضاف المتحدث: "مسلحو التنظيم اقتادوا المختطفين إلى واد ناء، يعرف باسم زغيتون"،مشيرا إلى أن قوات الأمن بدأت حملة تمشيط في المنطقة لتحرير المختطفين.

وتتكرر هجمات مسلحي التنظيم في المناطق الواقعة جنوب غرب محافظة كركوك، وصولا إلى حدود محافظتي صلاح الدين وديالى، حيث تعرف المنطقة بين المحافظات الثلاثة بـ"مثلث الموت".