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كُتّاب وآراء
الهند تخطط للضغط على منصات التواصل الاجتماعي
تخطط الحكومة الهندية لتعديل قواعد تكنولوجيا المعلومات، وهو ما قد يؤدي إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل، بنشر أدوات لتحديد المحتوى غير القانوني والحد منه، بالإضافة إلى اتباع ممارسات توخي الحيطة بطريقة أكثر صرامة، بحسب مشروع التعديلات.
وأفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية بأن مسؤولي وزارة تكنولوجيا المعلومات كانوا قد عقدوا اجتماعا في الأسبوع الماضي مع مسؤولين تنفيذيين بارزين يعملون لدى "جوجل" و"فيسبوك" و"واتس آب" و"تويتر"، بالاضافة إلى شركات أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا، لبحث التغييرات المقترحة في قواعد تقنية المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة تبحث عن طرق للحد من سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية حوادث القتل خارج القانون، الناتجة عن الشائعات التي يتم تداولها على "واتس آب" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
كما تعمل الحكومة على معالجة انتشار الرسائل الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في عام 2019.
وقالت الحكومة، مطلع الأسبوع، إنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير، وخصوصية مواطنيها، في ظل انتقادات من جانب بعض الدوائر حول الآثار الأكبر للتعديلات.