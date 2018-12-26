24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع (5.00)

  2. الإشادة بـ"جريمة شمهروش" تحيي نقاش العقوبات في القانون المغربي (5.00)

  3. مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء (5.00)

  4. بنعبد القادر: امتحانات التوظيف تكرّس الشفافية والمساواة بين المغاربة (5.00)

  5. البحرية الملكية تنقذ 202 مرشحا للهجرة السرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الهند تخطط للضغط على منصات التواصل الاجتماعي

الهند تخطط للضغط على منصات التواصل الاجتماعي

الهند تخطط للضغط على منصات التواصل الاجتماعي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 01:57

تخطط الحكومة الهندية لتعديل قواعد تكنولوجيا المعلومات، وهو ما قد يؤدي إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل، بنشر أدوات لتحديد المحتوى غير القانوني والحد منه، بالإضافة إلى اتباع ممارسات توخي الحيطة بطريقة أكثر صرامة، بحسب مشروع التعديلات.

وأفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية بأن مسؤولي وزارة تكنولوجيا المعلومات كانوا قد عقدوا اجتماعا في الأسبوع الماضي مع مسؤولين تنفيذيين بارزين يعملون لدى "جوجل" و"فيسبوك" و"واتس آب" و"تويتر"، بالاضافة إلى شركات أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا، لبحث التغييرات المقترحة في قواعد تقنية المعلومات.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة تبحث عن طرق للحد من سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية حوادث القتل خارج القانون، الناتجة عن الشائعات التي يتم تداولها على "واتس آب" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

كما تعمل الحكومة على معالجة انتشار الرسائل الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في عام 2019.

وقالت الحكومة، مطلع الأسبوع، إنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير، وخصوصية مواطنيها، في ظل انتقادات من جانب بعض الدوائر حول الآثار الأكبر للتعديلات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.