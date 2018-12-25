الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ قرب دمشق

هسبريس - رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الثلاثاء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" قرب العاصمة دمشق.

وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية في البداية نبأ عاجلا يقول إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ. لكنها تحدثت فقط في تقرير لاحق عن "أهداف معادية".