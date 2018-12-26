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الرئيسية | خارج الحدود | فلسطين تعتزم طلب عضوية دائمة في الأمم المتحدة

فلسطين تعتزم طلب عضوية دائمة في الأمم المتحدة

فلسطين تعتزم طلب عضوية دائمة في الأمم المتحدة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 12:35

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إنه سيشرع في تقديم طلب للحصول على عضوية دائمة في منظمة الأمم المتحدة خلال زيارته إلى نيويورك؛ منتصف يناير المقبل.

وأوضح المالكي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن تقديم طلب للحصول على صفة دولة دائمة العضوية سيكون موجها إلى مجلس الأمن الدولي، بناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس.

وحول نية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بناء آلاف الوحدات في المستوطنات اليهودية، قال المالكي إنه سيتم التوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل قراره رقم 2334؛ القاضي بإدانة الاستيطان والمطالبة بفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أنه في حال فشل تمريره فسيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام. كما كشف المالكي أن زيارة الوفد العربي التي كانت مقررة للبرازيل، لثنيها عن نقل سفارتها الى القدس، لم تتم لأسباب تقنية.

وذكر وزير الخارجية أن حديثه مؤخرا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باعتبارهما رئيسي القمتين العربية والاسلامية، جاءت في إطار الضغط على البرازيل من أجل وقف خطوتها.

وشدد المالكي على أهمية دعوة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول إلى الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل السلام، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية مع أي جهد يفضي إلى تحقيق سلام حقيقي وفق قرارات الشرعية الدولية.

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