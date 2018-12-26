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كُتّاب وآراء
مطالبة بفرض "ضريبة المسجد" على مسلمي ألمانيا
طالبت المحامية الألمانية سيران أطيش، المنحدرة من أصول تركية، بتطبيق "ضريبة المسجد" على المسلمين في ألمانيا أسوة بـ"ضريبة الكنيسة".
وقالت مؤسسة مسجد "ابن رشد- غوته" في برلين، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، "كل ما تحتاجه المساجد من الممكن تدبيره في المستقبل من الأعضاء أنفسهم".
تجدر الإشارة إلى أن مسجد "ابن رشد- غوته"، في حي موابيت ببرلين ،يدعو إلى "إسلام ليبرالي" وتفسير للقرآن داعم للمساواة بين الجنسين.
ويتم تمويل الكثير من الاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا من دول الخليج أو من تركيا، ما يجعلها عرضة للاتهام بـ"الترويج لقيم مثيرة للشك على المستوى السياسي" و"دعم تكوين مجتمعات موازية".
وعلى خلاف الكنائس، لا تحصّل الدولة الألمانية ضرائب من أجل المساجد، ويقتصر حصول المساجد على أموال من الدولة في حالات تمويل مشاريع معينة، مثل دعم اندماج اللاجئين المسلمين في المجتمع أو إبعاد الشباب السلفي عن التيار المتطرف.
وتحظر النمسا حصول المساجد على تمويل من الخارج. وداخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، إلى تطبيق "ضريبة المسجد".
وقال فراي في تصريحات صحافية: "يتعين أن يكون هدفنا هو تحرير الإسلام في ألمانيا من تأثير دول أجنبية وتعزيز التوجه المحلي للمساجد ... ضريبة المسجد ستكون خطوة مهمة في ذلك".