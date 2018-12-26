استشهاد 253 فلسطينيا منذ انطلاق مسيرات العودة

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد تقرير لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 253 فلسطينيا، بينهم 54 طفلا، قتلوا على يد قوات الاحتلال منذ انطلاق المسيرات السلمية بقطاع غزة في مارس الماضي.

وقال التقرير إن حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على طول حدود القطاع في 30 مارس الماضي، بلغت 253 شهيدا، بينهم 11 شهيدا لازالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.

وأشار إلى أن محافظة غزة قدمت، منذ انطلاق هذه المسيرات وحتى 22 دجنبر الجاري، أعلى نسبة من الشهداء بـ 72 شهيدا، تليها محافظة خان يونس (70 شهيدا) والمحافظة الوسطى (41شهيدا) ومحافظة الشمال (37 شهيدا)، ثم محافظة رفح (33 شهيدا).

وأضاف أن من بين هؤلاء الشهداء، سيدتين اثنتين، و7 مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، استشهدوا أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، إضافة إلى 3 أفراد من الأطقم الطبية، وكذا صحفيين اثنين.

ورصد التقرير، إصابة 25 ألفا و477 فلسطينيا، بينهم 4379 طفلا، بجروح مختلفة، بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وغازات سامة أطلقها جيش الاحتلال تجاه المتظاهرين خلال المسيرات السلمية.

ومنذ نهاية مارس الماضي، تنظم في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل مسيرات أسبوعية يطلق عليها "مسيرات العودة"، مطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقوم جيش الاحتلال بقمع هذه المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة.