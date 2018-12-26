24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة (5.00)

  2. مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء (5.00)

  3. رجال أتهمهم، في فاجعة المغاربة (5.00)

  4. إجراءات تسهّل إقامة الشغيلة الأجنبية في اليابان (5.00)

  5. عطلة السنة الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | استشهاد 253 فلسطينيا منذ انطلاق مسيرات العودة

استشهاد 253 فلسطينيا منذ انطلاق مسيرات العودة

استشهاد 253 فلسطينيا منذ انطلاق مسيرات العودة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 16:45

أفاد تقرير لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 253 فلسطينيا، بينهم 54 طفلا، قتلوا على يد قوات الاحتلال منذ انطلاق المسيرات السلمية بقطاع غزة في مارس الماضي.

وقال التقرير إن حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على طول حدود القطاع في 30 مارس الماضي، بلغت 253 شهيدا، بينهم 11 شهيدا لازالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم.

وأشار إلى أن محافظة غزة قدمت، منذ انطلاق هذه المسيرات وحتى 22 دجنبر الجاري، أعلى نسبة من الشهداء بـ 72 شهيدا، تليها محافظة خان يونس (70 شهيدا) والمحافظة الوسطى (41شهيدا) ومحافظة الشمال (37 شهيدا)، ثم محافظة رفح (33 شهيدا).

وأضاف أن من بين هؤلاء الشهداء، سيدتين اثنتين، و7 مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، استشهدوا أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، إضافة إلى 3 أفراد من الأطقم الطبية، وكذا صحفيين اثنين.

ورصد التقرير، إصابة 25 ألفا و477 فلسطينيا، بينهم 4379 طفلا، بجروح مختلفة، بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وغازات سامة أطلقها جيش الاحتلال تجاه المتظاهرين خلال المسيرات السلمية.

ومنذ نهاية مارس الماضي، تنظم في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل مسيرات أسبوعية يطلق عليها "مسيرات العودة"، مطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقوم جيش الاحتلال بقمع هذه المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.