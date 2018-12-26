دراسة: الإسبانيات مدمنات على "التواصل الاجتماعي"

هسبريس - إفي

تدخل 99% من الإسبانيات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما فيسبوك وواتس آب وإنستغرام، وفقا لمسح أعدته شركة "Birchbox" للتجارة الإلكترونية.

وتضيف الدراسة أن واتس آب هو التطبيق المفضل من قبل الإسبانيات بحصوله على 44% من الأصوات، يليه تطبيق إنستجرام بـ40%.

وفي الإجمالي، تستخدم 8 من أصل 10 سيدات إسبانيات هذه التطبيقات الثلاثة للتواصل أو تلقي معلومات أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.

وخلص الاستقصاء، الذي أجري على أكثر من 5 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و65 عاما، إلى أن 52% منهن يتصلن بالتطبيقات أكثر من عشر مرات في اليوم.

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لـ69% ممن شملهم الاستقصاء أدوات عملية، ولكن لا تتبعن أحدث التحديثات، في حين أن 19% منهن "خبيرات" في استخدامها وإدارتها.

وبصرف النظر عن الواتس آب، فإن 33% من النساء يقلن إنهن ينشرن، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، صورا على موقع إنستجرام.

كما أكدت 27% منهن أنهن ينشرن مرة واحدة في الأسبوع على الأقل على موقع فيسبوك، وبشكل أقل على تطبيقات سناب شات ويوتيوب وبنتريست.

وفيما يتعلق بشراء منتجات تجميل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت 44% منهن أنهن قمن بذلك.