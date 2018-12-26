24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. إجراءات تسهّل إقامة الشغيلة الأجنبية في اليابان (5.00)

  2. عطلة السنة الأمازيغية (5.00)

  3. "مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)

  4. الغراس: الحكومة لم تفرض التعاقد على الأساتذة (5.00)

  5. مطالبة بفرض "ضريبة المسجد" على مسلمي ألمانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | دراسة: الإسبانيات مدمنات على "التواصل الاجتماعي"

دراسة: الإسبانيات مدمنات على "التواصل الاجتماعي"

دراسة: الإسبانيات مدمنات على "التواصل الاجتماعي"
هسبريس - إفي
الخميس 27 دجنبر 2018 - 00:13

تدخل 99% من الإسبانيات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما فيسبوك وواتس آب وإنستغرام، وفقا لمسح أعدته شركة "Birchbox" للتجارة الإلكترونية.

وتضيف الدراسة أن واتس آب هو التطبيق المفضل من قبل الإسبانيات بحصوله على 44% من الأصوات، يليه تطبيق إنستجرام بـ40%.

وفي الإجمالي، تستخدم 8 من أصل 10 سيدات إسبانيات هذه التطبيقات الثلاثة للتواصل أو تلقي معلومات أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.

وخلص الاستقصاء، الذي أجري على أكثر من 5 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و65 عاما، إلى أن 52% منهن يتصلن بالتطبيقات أكثر من عشر مرات في اليوم.

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لـ69% ممن شملهم الاستقصاء أدوات عملية، ولكن لا تتبعن أحدث التحديثات، في حين أن 19% منهن "خبيرات" في استخدامها وإدارتها.

وبصرف النظر عن الواتس آب، فإن 33% من النساء يقلن إنهن ينشرن، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، صورا على موقع إنستجرام.

كما أكدت 27% منهن أنهن ينشرن مرة واحدة في الأسبوع على الأقل على موقع فيسبوك، وبشكل أقل على تطبيقات سناب شات ويوتيوب وبنتريست.

وفيما يتعلق بشراء منتجات تجميل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت 44% منهن أنهن قمن بذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.