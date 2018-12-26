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الرئيسية | خارج الحدود | فلكي: تغييرات في الجزائر وانفراج قضية الصحراء

فلكي: تغييرات في الجزائر وانفراج قضية الصحراء

فلكي: تغييرات في الجزائر وانفراج قضية الصحراء
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:35

توقع فلكي مصري أن يكون 2019، عام النحس في إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية، وأن تتراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن العام الجديد سيشهد تغييرات في وجوه من يتولون السلطة بالجزائر، وتحسنا في العلاقات بينها وبين المملكة المغربية، مع انفراج في قضية الصحراء.

وقال الفلكي المصري الدكتور سيد محمد على، المعروف بفلكي الصعيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأربعاء إن اسرائيل ستشهد انكسارات في مناحٍ عدة، وإن الوفاق بين الفصائل الفلسطينية، سيتحقق خلال عام 2019، وأن الفلسطينيين سيحققون انتصارات دبلوماسية لافتة.

وأضاف أن حربا ستنشب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سَيُمٌنَى بفشل كبير بسياساته الداخلية والخارجية، الأمر الذى يجعل شعبيته تتراجع بشكل واسع.

وتوقع الفلكي المصري تنامى دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منطقة الشرق الأوسط، وتدخله لتحقيق الاستقرار بليبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبدالحق الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:48
هل تعلم أن الغيبات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى
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74
2 - Abdelghani الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:49
فيما هناك شعوب تعتمد على العقل و العلم و الفكر و التاريخ و العمل ... هناك شعوب تعتمد على الفلك و الحظ و الشعوذة و الخرافات ... فلا تسألوا لماذا تقدموا و تأخرنا
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49
3 - المهاجر الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:53
كدب المنجمون ولو صدقوا .....الخطابي أشهر فلكي مغربي بالعالم ...قال إن قضية الصحراء ستنتهي في 2018 ...داز العام ما شوفتا والو
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29
4 - كريم 2018 الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:54
لا تحتاج ان تكون فلكيا ان تعرف مثل هذه الاشياء، هذه التنبؤات يمكن التوصل اليها من خلال علم الاستراتيجيات و اللاحتمالات الرياضية بالاستعانة بالتاريخ الذي يعيد نفسه و علم المستفبليات التي سبقونا فيه الغرب بالعتماد عليه و نحن نبقى غواصين مع العرافات و الشوافات
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21
5 - ABDELLAH الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 17:55
ليس لدينا مشكل الصحراء
نحن في ارضنا ولا احد يستطيع اخراجنا من ارضنا
لحل مشكلتنا مع الجزائر لابد من تخلي هذه الاخيرة عن تسليح الجماعة الارهابية المسماة البوليزاريو و التوقف عن تمويلها والاتجاه الى تمويل الفلسطينيين الاحق بهذه الاموال اذا كانت الجزائرفعلا لا تستطيع التوقف عن تمويل الدول التي تناضل من اجل الاستقلال وتتميز فعلا بهذ الخصلة الحميدة
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