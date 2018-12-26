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كُتّاب وآراء
فلكي: تغييرات في الجزائر وانفراج قضية الصحراء
توقع فلكي مصري أن يكون 2019، عام النحس في إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية، وأن تتراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن العام الجديد سيشهد تغييرات في وجوه من يتولون السلطة بالجزائر، وتحسنا في العلاقات بينها وبين المملكة المغربية، مع انفراج في قضية الصحراء.
وقال الفلكي المصري الدكتور سيد محمد على، المعروف بفلكي الصعيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأربعاء إن اسرائيل ستشهد انكسارات في مناحٍ عدة، وإن الوفاق بين الفصائل الفلسطينية، سيتحقق خلال عام 2019، وأن الفلسطينيين سيحققون انتصارات دبلوماسية لافتة.
وأضاف أن حربا ستنشب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سَيُمٌنَى بفشل كبير بسياساته الداخلية والخارجية، الأمر الذى يجعل شعبيته تتراجع بشكل واسع.
وتوقع الفلكي المصري تنامى دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منطقة الشرق الأوسط، وتدخله لتحقيق الاستقرار بليبيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
نحن في ارضنا ولا احد يستطيع اخراجنا من ارضنا
لحل مشكلتنا مع الجزائر لابد من تخلي هذه الاخيرة عن تسليح الجماعة الارهابية المسماة البوليزاريو و التوقف عن تمويلها والاتجاه الى تمويل الفلسطينيين الاحق بهذه الاموال اذا كانت الجزائرفعلا لا تستطيع التوقف عن تمويل الدول التي تناضل من اجل الاستقلال وتتميز فعلا بهذ الخصلة الحميدة