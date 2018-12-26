فلكي: تغييرات في الجزائر وانفراج قضية الصحراء

هسبريس - د.ب.أ

توقع فلكي مصري أن يكون 2019، عام النحس في إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية، وأن تتراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن العام الجديد سيشهد تغييرات في وجوه من يتولون السلطة بالجزائر، وتحسنا في العلاقات بينها وبين المملكة المغربية، مع انفراج في قضية الصحراء.

وقال الفلكي المصري الدكتور سيد محمد على، المعروف بفلكي الصعيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأربعاء إن اسرائيل ستشهد انكسارات في مناحٍ عدة، وإن الوفاق بين الفصائل الفلسطينية، سيتحقق خلال عام 2019، وأن الفلسطينيين سيحققون انتصارات دبلوماسية لافتة.

وأضاف أن حربا ستنشب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سَيُمٌنَى بفشل كبير بسياساته الداخلية والخارجية، الأمر الذى يجعل شعبيته تتراجع بشكل واسع.

وتوقع الفلكي المصري تنامى دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منطقة الشرق الأوسط، وتدخله لتحقيق الاستقرار بليبيا.