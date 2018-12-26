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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تعلن الحرب على السجائر لخفض المدخنين

روسيا تعلن الحرب على السجائر لخفض المدخنين

روسيا تعلن الحرب على السجائر لخفض المدخنين
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:47

تعتزم روسيا إعلان الحرب على السجائر، إذ تسعى إلى خفض نسبة المدخنين بين مواطنيها إلى 5% بحلول عام 2050؛ وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، مستندة إلى مسودة خطة لوزارة الصحة الروسية.

وفقا لهذه الوسائل الإعلامية فإن عدد المدخنين في روسيا بلغ 40 مليون مدخن عام 2016، وهو ما يمثل 40% من السكان.

وتعتزم الحكومة الروسية خفض عدد المدخنين من خلال عدة إجراءات على رأسها زيادة الضرائب على التبغ.

ولم تذكر الوزارة السعر المتوقع للسجائر في إطار الإجراءات المنتظرة.

يشار إلى أن التدخين في روسيا أرخص سعرا منه في بعض البلدان الأوروبية مثل ألمانيا، على سبيل المثال.

وحظرت روسيا التدخين منذ عدة سنوات في ساحات اللعب والمدارس والجامعات والمستشفيات والمحلات والفنادق والمطاعم ومحطات القطار والملاعب الصغيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه كلما انخفض عدد المدخنين الروس كلما انخفضت تكاليف علاج آثار التدخين المرتفعة في الوقت الحالي.

كما أن إقلاع المدخنين عن التدخين حسب الوزارة سيجعلهم قادرين على العمل أكثر ولمدة أطول لأنهم سيتمتعون بصحة أفضل.

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