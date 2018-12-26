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ترامب يقوم بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية بالعراق
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 20:50
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد.
وهي أول زيارة لترامب لمنطقة صراعات بعد عامين تقريبا من رئاسته وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.
وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولين بجهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحفيين.