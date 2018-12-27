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الرئيسية | خارج الحدود | إنقاذ 53 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إسبانيا

إنقاذ 53 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إسبانيا

إنقاذ 53 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إسبانيا
هسبريس - إفي
الخميس 27 دجنبر 2018 - 14:45

أنقذت السلطات الإسبانية 53 مهاجرا غير نظامي، ينحدرون من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، بينما كانوا يبحرون في مياه البحر الأبيض المتوسط نحو جنوب المملكة الإيبيرية.

ونقل جهاز الانقاذ البحري الإسباني المهاجرين، وبينهم 12 امرأدة و9 أطفال، إلى ميناء موتريل بعد انتشالهم قرب "جزيرة البوران"، وتم تقديم الرعاية الطبية والغذاء لهم بواسطة هيئة الصليب الأحمر لدى وصولهم إلى الميناء.

وذكرت مصادر من الصليب الأحمر لـ"إفي" أن امرأة، من بين 3 حوامل ضمن المجموعة، حصلت على الرعاية اللازمة وتوجيهها صوب مرفق استشفائي من أجل إجراء فحص روتيني.

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