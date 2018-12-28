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كُتّاب وآراء
مؤسس "لينكد إن" يعتذر بسبب نشر أخبار كاذبة
اعتذر مؤسس موقع "لينكد إن"، ريد هوفمان، بشكل علني عن التبرع بالمال إلى مجموعة يُزعم أنها كرست نفسها لنشر معلومات كاذبة ضد مرشح جمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الأمريكية.
وفي منشور على مدونته الشخصية، نفى الملياردير الأمريكي أنه كان على علم بأن المنظمة التي تبرع لها بـ750 ألف دولار، وهي شركة American Engagement Technologies، شاركت في نشر أخبار كاذبة على الإنترنت، واعترف أنه "تعلم الدرس" واعتذر.
جاء هذا في إطار التصريحات التي أدلى بها، مؤسس شبكة التواصل المهنية، ردا على المعلومات التي نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث أفادت بأن الشركة سابقة الذكر أنشأت صفحة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) بتوجهات تبدو محافظة، دأبت على نشر معلومات كاذبة لتقويض المرشح الجمهوري.
وحظيت تلك الانتخابات، التي عقدت في 12 دجنبر 2017 ، بدرجة عالية من الاهتمام على المستوي الوطني، بعد تعرض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، روي مور، لاتهام من قبل ثماني نساء بالاعتداء الجنسي عليهن في الماضي، وفي النهاية، فاز المرشح الديمقراطي المنافس له، دوج جونز.
وقال هوفمان: "أعارض بشكل قاطع استخدام معلومات كاذبة لحسم أي انتخابات" مضيفا أنه "لو كنت على علم بذلك، ما تبرعت لمشروع يعتزم استخدام هذه الأساليب".
ومنذ انتصار دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، والذي يعتبره "تهديدا للبلاد"، شارك مؤسس لينكد إن في السياسة منحازا لصالح الحزب الديمقراطي، الذي تبرع لمرشحيه وهيئاته بملايين الدولارات.