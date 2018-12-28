24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. هذه علل المنظومة الصحية .. هجرة الأطباء وقلة الموارد البشرية (5.00)

  2. دقايقيّة والسترات الصفراء (5.00)

  3. خبير ألماني: الساسة المسنون يمثل خطرا على الدول (5.00)

  4. رفض بيع "حلويات بوناني" (5.00)

  5. صاحب مخبزة يكشف أسباب رفض بيع حلوى "احتفالات البوناني" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مؤسس "لينكد إن" يعتذر بسبب نشر أخبار كاذبة

مؤسس "لينكد إن" يعتذر بسبب نشر أخبار كاذبة

مؤسس "لينكد إن" يعتذر بسبب نشر أخبار كاذبة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 01:09

اعتذر مؤسس موقع "لينكد إن"، ريد هوفمان، بشكل علني عن التبرع بالمال إلى مجموعة يُزعم أنها كرست نفسها لنشر معلومات كاذبة ضد مرشح جمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الأمريكية.

وفي منشور على مدونته الشخصية، نفى الملياردير الأمريكي أنه كان على علم بأن المنظمة التي تبرع لها بـ750 ألف دولار، وهي شركة American Engagement Technologies، شاركت في نشر أخبار كاذبة على الإنترنت، واعترف أنه "تعلم الدرس" واعتذر.

جاء هذا في إطار التصريحات التي أدلى بها، مؤسس شبكة التواصل المهنية، ردا على المعلومات التي نشرتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث أفادت بأن الشركة سابقة الذكر أنشأت صفحة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) بتوجهات تبدو محافظة، دأبت على نشر معلومات كاذبة لتقويض المرشح الجمهوري.

وحظيت تلك الانتخابات، التي عقدت في 12 دجنبر 2017 ، بدرجة عالية من الاهتمام على المستوي الوطني، بعد تعرض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، روي مور، لاتهام من قبل ثماني نساء بالاعتداء الجنسي عليهن في الماضي، وفي النهاية، فاز المرشح الديمقراطي المنافس له، دوج جونز.

وقال هوفمان: "أعارض بشكل قاطع استخدام معلومات كاذبة لحسم أي انتخابات" مضيفا أنه "لو كنت على علم بذلك، ما تبرعت لمشروع يعتزم استخدام هذه الأساليب".

ومنذ انتصار دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ، والذي يعتبره "تهديدا للبلاد"، شارك مؤسس لينكد إن في السياسة منحازا لصالح الحزب الديمقراطي، الذي تبرع لمرشحيه وهيئاته بملايين الدولارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.