الحرارة تصل إلى 49 درجة مئوية بمناطق أسترالية

هسبريس ـ مُتابعة

وصلت درجات الحرارة في بعض أنحاء أستراليا إلى 49 درجة مئوية، قبل أيام قليلة من العام الجديد.

وارتفعت الحرارة في مناطق واسعة بشمال ووسط أستراليا إلى ما يربو على 40 درجة مئوية، وتفيد توقعات مكتب الأرصاد بأن الحرارة المرتفعة ستستمر حتى عشية العام الجديد.

وفي بلدة ماربل بار، بمنطقة بيلبارا شمال غربي أستراليا، يتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة مئوية. وتنتظر مناطق تعدين الأوبال تحت الأرض، في كوبر بيدي، جنوبي البلاد، درجة حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية.

وقال بوني هاسلجروف، الخبير بمكتب أرصاد جنوب أستراليا، إنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية على مدار الأسبوع المقبل. وصدرت تحذيرات من حدوث حرائق في أنحاء أستراليا، وتعليمات بالبقاء بعيدا عن الشمس وتناول كميات كبيرة من المياه.