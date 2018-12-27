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الرئيسية | خارج الحدود | التواصل عبر منتجات "هواوي" يثير القلق في لندن

التواصل عبر منتجات "هواوي" يثير القلق في لندن

التواصل عبر منتجات "هواوي" يثير القلق في لندن
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:37

أعرب وزير الدفاع البريطاني، غافن ويليامسون، عن "قلقه الشديد" لمشاركة شركة "هواوي" الصينية العملاقة في نشر تقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصالات الخلوية 5G في المملكة المتحدة"، حسب ما أوردت الصحافة البريطانية.

ونقلت صحيفة "تايمز" عن ويليامسون قوله، خلال زيارة إلى أوكرانيا، "لدي مخاوف كبيرة بشأن توفير هواوي شبكة الجيل الخامس من شبكات الاتصالات الخلوية في بريطانيا، إنه أمر سيترتب علينا النظر فيه عن كثب جدا".

وقال وزير الدفاع البريطاني: "لا بد لنا من الإقرار (...) بأن الدولة الصينية تتصرف أحيانا بشكل سيء النية".

ويشير مسؤولون غربيون بالاتهام إلى هواوي، أحد المزودين الرئيسيين في العالم للتجهيزات والخدمات في مجال تكنولوجيا الأجهزة الجوالة، للاشتباه بارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، فيما تنفي الشركة والحكومة الصينية أي تعاون بينهما بهدف التجسس.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية "إم آي 6" أليكس يانغر انتقد في مطلع دجنبر مشاركة شركة هواوي في نشر تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا، فيما أعلنت مجوعة "بي تي" البريطانية للاتصالات مؤخرا تخليها عن أجهزة هواوي في شبكتها للهواتف الجوالة.

وواجهت المجموعة الصينية الضخمة خلال الأشهر الماضية قرارات بالعدول عن استخدام أجهزتها في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا.

وتطمح هواوي لأن تصبح رائدة عالمية في عملية نشر الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، التي ستمر عبر مرحلة اختبارية على نطاق واسع في منطقة "ميدلاند الغربية" بوسط إنكلترا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مكونيكطي الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:56
المد الصيني يخيف انجلترا. بالتوفيق للصين في اكتساح هذه الدولة الامبريالية
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