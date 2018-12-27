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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تعيد فتح سفارتها وسط العاصمة السورية

الإمارات تعيد فتح سفارتها وسط العاصمة السورية

الإمارات تعيد فتح سفارتها وسط العاصمة السورية
هسبريس من الرباط
الخميس 27 دجنبر 2018 - 13:24

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عودة العمل في سفارة البلاد وسط العاصمة السورية دمشق.

وورد في بيان للوزارة أن "القائم بالأعمال بالنيابة قد باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم"، وفق صياغة الوثيقة.

المصدر نفسه اعتبر هذه الخطوة "تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية" ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري".

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن "تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والإستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية".

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1 - زكرياء المغربي الخميس 27 دجنبر 2018 - 13:45
الإمارات وتونس له علاقات مع سوريا هذا يدل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية
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