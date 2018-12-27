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كُتّاب وآراء
الإمارات تعيد فتح سفارتها وسط العاصمة السورية
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عودة العمل في سفارة البلاد وسط العاصمة السورية دمشق.
وورد في بيان للوزارة أن "القائم بالأعمال بالنيابة قد باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم"، وفق صياغة الوثيقة.
المصدر نفسه اعتبر هذه الخطوة "تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية" ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري".
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن "تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والإستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية".