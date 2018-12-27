عاهل السعودية يعيد تشكيل مجلس الوزراء بالمملكة

هسبريس ـ مُتابعة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوامر، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء، حسب ما ذكرت وكالة الأنباءالسعودية الرسمية.

وشملت الأوامر الملكية تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام، وإعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.

كما تم تعيين الأمير عبدالله بن بندر وزيراً للحرس الوطني، و إعفاء الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، من منصبه، بناء على طلبه.

وجرى إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، من منصبه، وعيّن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بمرتبة وزير.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود سميّ أميراً لمنطقة عسير، بمرتبة وزير، وفيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود غدَا مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ملك السعودية ارتأى تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني، وإعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

وتم إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات مع تعيين ماجد القصبي رئيساً لها، كما جرى إعفاء تركي آل الشيخ وتعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة، مع جعل تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه.

أحمد الخطيب أضحى رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بينما عيّن الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي، بمرتبة وزير.