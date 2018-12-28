24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صيد فيسبوك (5.00)

  2. سنة سعيدة .. ماكرون (5.00)

  3. "مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)

  4. خبير ألماني: الساسة المسنون يمثل خطرا على الدول (5.00)

  5. صاحب مخبزة يكشف أسباب رفض بيع حلوى "احتفالات البوناني" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تؤكد استقبال "حماس" في العاصمة موسكو

روسيا تؤكد استقبال "حماس" في العاصمة موسكو

روسيا تؤكد استقبال "حماس" في العاصمة موسكو
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:30

أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، سوف يزور موسكو في يناير المقبل بهدف إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن زعيم الحركة سيزور موسكو في 15 يناير، وسيعقد محادثات مع لافروف حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بوجدانوف فإن المباحثات ستتناول الوضع في الشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، ومهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.تشريعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Aziz Canada الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:45
والسعودية مصر الامارات تصف حماس بالارهابيين
بينما يستقبلهم الروس.
سؤال متى موعد فتح سفارة السعودية عند بشار الذي كانوا يصفونه بالمجرم والدكتاتور وووووو . ودلك اسوة باخوتها الامارات والبحريبن اللتان فتحا السفارة ورضختى للواقع واستسلما امام بشار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.