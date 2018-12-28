روسيا تؤكد استقبال "حماس" في العاصمة موسكو

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، سوف يزور موسكو في يناير المقبل بهدف إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن زعيم الحركة سيزور موسكو في 15 يناير، وسيعقد محادثات مع لافروف حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بوجدانوف فإن المباحثات ستتناول الوضع في الشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، ومهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.تشريعية.