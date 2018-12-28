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كُتّاب وآراء
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روسيا تؤكد استقبال "حماس" في العاصمة موسكو
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:30
أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، سوف يزور موسكو في يناير المقبل بهدف إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن زعيم الحركة سيزور موسكو في 15 يناير، وسيعقد محادثات مع لافروف حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بوجدانوف فإن المباحثات ستتناول الوضع في الشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، ومهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.تشريعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Aziz Canada الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:45
والسعودية مصر الامارات تصف حماس بالارهابيين
بينما يستقبلهم الروس.
سؤال متى موعد فتح سفارة السعودية عند بشار الذي كانوا يصفونه بالمجرم والدكتاتور وووووو . ودلك اسوة باخوتها الامارات والبحريبن اللتان فتحا السفارة ورضختى للواقع واستسلما امام بشار
بينما يستقبلهم الروس.
سؤال متى موعد فتح سفارة السعودية عند بشار الذي كانوا يصفونه بالمجرم والدكتاتور وووووو . ودلك اسوة باخوتها الامارات والبحريبن اللتان فتحا السفارة ورضختى للواقع واستسلما امام بشار
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