سفارة البحرين تعود إلى نشاطها في عاصمة سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، استئناف عمل سفارتها في دمشق، ما يأتي بعد يوم من إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإماراتية في العاصمة السورية.

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن العمل الدبلوماسي يستمر في سفارتها لدى سوريا، مع العلم أنها تعرضت للإغلاق جزئيا بعد شهور من اندلاع الحرب؛ في 2011.

وذكر المصدر نفسه أن سفارة المنامة لم يجر غلقها بشكل تام، إنما فقط تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي فيها.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن "سفارة سوريا لدى البحرين تقوم بعملها، في حين لا تزال الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".

وأكد البيان "حرص البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا، وسيادتها ووحدة أراضيها".

وأشارت مملكة البحرين، أيضا، إلى أن من شأن ذلك أن "يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".