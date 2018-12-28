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الرئيسية | خارج الحدود | سفارة البحرين تعود إلى نشاطها في عاصمة سوريا

سفارة البحرين تعود إلى نشاطها في عاصمة سوريا

سفارة البحرين تعود إلى نشاطها في عاصمة سوريا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 13:54

أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، استئناف عمل سفارتها في دمشق، ما يأتي بعد يوم من إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإماراتية في العاصمة السورية.

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن العمل الدبلوماسي يستمر في سفارتها لدى سوريا، مع العلم أنها تعرضت للإغلاق جزئيا بعد شهور من اندلاع الحرب؛ في 2011.

وذكر المصدر نفسه أن سفارة المنامة لم يجر غلقها بشكل تام، إنما فقط تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي فيها.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن "سفارة سوريا لدى البحرين تقوم بعملها، في حين لا تزال الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".

وأكد البيان "حرص البحرين على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا، وسيادتها ووحدة أراضيها".

وأشارت مملكة البحرين، أيضا، إلى أن من شأن ذلك أن "يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سبحان مبدل الأحوال الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:19
كما كان منتظرا بعد الإمارات ،جاء الدور على البحرين..في انتظار التحاق السعودية..ومن ورائها دول عربية أخرى.......بالأمس كان الكل ينتقد نظام بشار..وسعى في الإطاحة به...اليوم الكل يهرول نحو دمشق.
من أمر و أعطى الضوء الأخضر لهذا التسابق نحو بشار؟
سبحان مبدل الأحوال.
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4
2 - زكرياء المغربي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:38
بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وسوريا فالعديد من الدول العربية ستعود علاقتها مع سوريا وعودة سوريا إلى الجامعة العربية جدير بالذكر أن تونس والبحرين والإمارات لهم علاقات دبلوماسية مع سوريا
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