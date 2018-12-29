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الرئيسية | خارج الحدود | يونيسف ترصد استمرار معاناة الأطفال في الحروب

يونيسف ترصد استمرار معاناة الأطفال في الحروب

يونيسف ترصد استمرار معاناة الأطفال في الحروب
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 29 دجنبر 2018 - 00:50

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن المجتمع الدولي لم يتمكن خلال 2018 من منع استمرار تعرض الأطفال المتضررين جراء الحروب لانتهاكات جسيمة أو تقديم المتورطين عنها للعدالة.

وقال مدير برامج الطوارئ في "يونيسف"، مانويل فونتين، في بيان إن "الأطفال الذين يعيشون في مناطق نزاع بالعالم استمروا في تجرع طعم المعاناة بمستويات قصوى من العنف خلال الشهور الـ12 الأخيرة، والعالم لا يزال يفشل" في تقديم الدعم لهم.

وذكر المسؤول الأممي: "الأطفال الذين يعيشون في بلدان تشهد حروبا يعتبرون هدفا مباشرا للهجمات ويجري استغلالهم كدروع بشرية ويتم قتلهم وتشويههم أو تجنيدهم من أجل القتال".

وأكد أن ممارسات مثل الاغتصاب والزواج القسري والاختطاف باتت أحداث عادية أثناء النزاعات، كتلك التي تقع في سوريا واليمن وجنوب السودان، ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وميانمار.

وتابع فونتين: "خلال فترة كبيرة، ارتكبت الأطراف المنخرطة في النزاع فظائع بإفلات شبه تام من المسائلة والوضع آخذ في التدهور، يمكن ويتوجب فعل الكثير من أجل حماية ومساعدة الأطفال".

وأوردت المنظمة بعض التقديرات التي جمعتها حول أوضاع الصغار في مناطق النزاع، إذ سجلت 870 قتيلا بين القصر في سوريا و1427 قتيلا أو مشوها باليمن.

وبحسب "يونيسف" تعرض نحو 5 آلاف طفل للتعذيب أو القتل في أفغانستان، بينما يعاني 4.2 ملايين آخرون من مخاطر سوء التغذية الحاد في الكونغو الديمقراطية، ويوجد 1800 قيد التجنيد قسرا في الصومال.

وشددت المنظمة، التي سوف تحتفل في 2019 بالذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع معاهدة حقوق الطفل، على أهمية بذل قصارى الجهد من أجل منع الحروب والنزاعات المسلحة التي تعصف بحياة القصر.

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