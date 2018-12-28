مقتل سائح سويسري في محاولة للسرقة بالمكسيك

هسبريس - إفي

لقي سائح سويسري، عمره 84 عاما، مصرعه بعدما تعرض للطعن هو وزوجته في محاولة سرقة اثناء عطلتهما في منتجع "أكابولكو" المكسيكي.

وافادت السلطات المكسيكية بأن الثنائي السويسري تعرض لمحاولة سرقة في منزل خاص بأكابولكو، وأضافت أنهما تعرضا للطعن؛ ما أسفر عن مقتل الزوج وإصابة الزوجة.

وتعد أرجاء أكابولكو، المطلة على المحيط الهادائ، من أهم المناطق السياحية في الولايات المتحدة المكسيكية.