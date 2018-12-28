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كُتّاب وآراء
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مقتل سائح سويسري في محاولة للسرقة بالمكسيك
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:35
لقي سائح سويسري، عمره 84 عاما، مصرعه بعدما تعرض للطعن هو وزوجته في محاولة سرقة اثناء عطلتهما في منتجع "أكابولكو" المكسيكي.
وافادت السلطات المكسيكية بأن الثنائي السويسري تعرض لمحاولة سرقة في منزل خاص بأكابولكو، وأضافت أنهما تعرضا للطعن؛ ما أسفر عن مقتل الزوج وإصابة الزوجة.
وتعد أرجاء أكابولكو، المطلة على المحيط الهادائ، من أهم المناطق السياحية في الولايات المتحدة المكسيكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - المهدي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:46
وهل من عمره 84 يستطيع ان يقاوم حتى يتم طعنه بالسكين ؟ من هو في مثل هذا السن قوته البدنية تعادل قوة رضيع ومن طعنه لا يمكن ان يكون إنساناً طبيعياً ..
2 - youssef الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:47
الحمد لله أن هده الجريمة لم تقاع في المغرب،الجهل نجديه في العالم بأسره.
3 - مرة أخرى الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:49
الجريمة بكل مكان وزمان ولاعزاء للشامتين الذين ارادوا الركوب على ظهر جريمة قتل السائحتين بأمليل من طرف مجرمين وحوش ينتحلون صفة دواعش.
4 - تعليق الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:53
الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم فلا يوجد مكان آمن للإنسان
5 - محمد م الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:56
وما تدرى نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
6 - زكرياء المغربي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:58
المكسيك بلد مروج للمجرمين لا يهمهم لاسياحة للتنمية بلدهم ولايهمهم تشويه صورة بلدهم مثلهم مثل هؤلاء الحثالة المتهمين في قضية قتل السائحتين الأجنبيتين
7 - المغربي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:07
يجب ان تقوم الدنيا ولاتقعد وان يتم التحقيق مع رجال الدين في المكسيك ومحاسبتهم ان لم يظهر منهم مساهمة اكيدة في تنشئة الشعب المكسيكي على قيم التسامح...لابد كذلك من مراجعة كل المقررات التعليمية والنصوص الدينية المقدسة في المكسيك وتنقيتها وتحديثها....والفاهم يفهم
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