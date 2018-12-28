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الرئيسية | خارج الحدود | إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات حادة مع الجيش الإسرائيلي

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات حادة مع الجيش الإسرائيلي

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات حادة مع الجيش الإسرائيلي
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 17:40

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح والاختناق اليوم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ضمن الجمعة رقم 40 لاحتجاجات مسيرات العودة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، وصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة، ومن بين المصابين مسعفة وصحفي.

وأوضحت الوزارة أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق لدى اقترابهم من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة ظهر اليوم التوافد إلى خيام العودة، المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة).

وهذه الجمعة رقم 40 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي قتل فيها أكثر من 220 فلسطينيا، وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وكان أربعة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب عشرات آخرين خلال احتجاجات يوم الجمعة الماضية.

وصباح اليوم أعلنت إسرائيل عن استئناف إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة إلى جنوب أراضيها لأول مرة منذ اسابيع.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان في ختام احتجاجات اليوم، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في احتجاجات الجمعة القادمة تحت شعار "مقاومة التطبيع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Omar33 الجمعة 28 دجنبر 2018 - 17:59
La solution à ce conflit (soutenue par le Maroc) c'est celle de deux Etats
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