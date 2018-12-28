مقتل سائحين وإصابة 12 في انفجار بجوار حافلة سياحية

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الجمعة إن سائحين فيتناميين قتلا وأصيب 12 آخرون عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقلهم في الجيزة.

وقال بيان الوزارة "انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحا فيتنامي الجنسية، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين".

وأضاف البيان أن مصريين هما سائق الحافلة ومندوب شركة السياحة أصيبا في الهجوم.