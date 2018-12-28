24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/12/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:08
|18:30
|19:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- حسين مروّة وتجربته العراقية
- قوى إقليمية جديدة تنضم إلى مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين
- صيد فيسبوك
- سنة سعيدة .. ماكرون
- النقاري يناقش "التفلسف الغربي" في معجم تحليلي
"مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)
- عصيد يدعو إلى تعطيل "آيات الجهاد" للحد من التطرف والإرهاب - (241)
- الجزائر تقابل تحركات المغرب في إفريقيا بإبرام اتفاق مع "سيدياو" - (81)
- جثة مقطوعة الرأس تثير استنفار الدرك الملكي في إقليم إفران - (81)
- توقعات 2033 .. اقتصاد المغرب في الرتبة 60 والصين تهزم أمريكا - (66)
- "نقابة موخاريق" تبدأ العام الجديد بمسيرات واحتجاجات ضد الحكومة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مقتل سائحين وإصابة 12 في انفجار بجوار حافلة سياحية
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 19:30
قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الجمعة إن سائحين فيتناميين قتلا وأصيب 12 آخرون عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقلهم في الجيزة.
وقال بيان الوزارة "انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائحا فيتنامي الجنسية، مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين".
وأضاف البيان أن مصريين هما سائق الحافلة ومندوب شركة السياحة أصيبا في الهجوم.