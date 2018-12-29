مطاردة لصين تخلّف مصرع 4 أشخاص في البرازيل

هسبريس - افي

انتهت مطاردة لصين سرقا هاتفا محمولا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بحادث خطير، ضم سيارتين ودراجتين بخاريتين وحافلة، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وفقا لما ذكرته مصادر رسمية.

وأدى التصادم الكبير إلى مصرع اللصين وضحية السرقة؛ وشاب في الـ19 من عمره كان يمر بدراجته البخارية من مكان الحادث.

ووقع الحادث في إحدى المناطق التي تعاني فقرا شديدا، ضواحي ريو دي جانيرو، عندما سرق لصان على متن دراجة بخارية الهاتف المحمول من رجل، عمره56 عاما، كان يخرج من منزله بسيارته.

وقرر ضحية السرقة ملاحقة اللصين بسيارته، وبعد مطاردة امتدت إلى عدة شوارع انتهى الأمر بالحادث الخطير.

ولم يدهس الضحية اللصين والشاب الذي كان يمر بالدراجة البخارية، فقط، بل عند دورانه بسيارته اصطدم بسيارة أخرى وانتهى به الأمر مدفوعا في حافلة.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح؛ وهم زوجة الضحية وراكبان في الحافلة.