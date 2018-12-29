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كُتّاب وآراء
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شرطة روتردام تعتقل أربعة مخططين لعمل إرهابي
السبت 29 دجنبر 2018 - 13:55
أعلنت الشرطة المحلية بمدينة روتردام (غرب هولندا) عن تمكنها، صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لعمل إرهابي.
كما أجرت شرطة روتردام عمليات تفتيش، بالتعاون مع مصلحة التدخل الخاصة التابعة للشرطة الوطنية، وتحت إشراف مكتب المدعي العام.
وقالت شرطة روتردام التي لم تذكر أي تفاصيل حول هوية المعتقلين، إن التحقيق سيستمر خلال الأيام المقبلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - كمال الغندوري السبت 29 دجنبر 2018 - 14:34
أينما حل الاسلاميون الا وحل معهم الارهاب والدمار والخراب..
متى سيتم تجريم السلفية والوهابية ويتم طرد كل من اعتنقها؟ لأن في كتبهم تهديد صريح وصارخ للبشرية جمعاء
متى سيتم تجريم السلفية والوهابية ويتم طرد كل من اعتنقها؟ لأن في كتبهم تهديد صريح وصارخ للبشرية جمعاء
2 - anouar السبت 29 دجنبر 2018 - 14:43
فعايل المغاربة بينيين لعمى ، حشومة اعيب وعار شوهتونا اش درلكوم هدوك ناس كتفجروا فيهم يا قوم جهل متعيشوا متخليو ناس تعيش كرهتونا فعروبتنا
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