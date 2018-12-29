شرطة روتردام تعتقل أربعة مخططين لعمل إرهابي

هسبريس - و.م.ع

أعلنت الشرطة المحلية بمدينة روتردام (غرب هولندا) عن تمكنها، صباح اليوم السبت، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لعمل إرهابي.

كما أجرت شرطة روتردام عمليات تفتيش، بالتعاون مع مصلحة التدخل الخاصة التابعة للشرطة الوطنية، وتحت إشراف مكتب المدعي العام.

وقالت شرطة روتردام التي لم تذكر أي تفاصيل حول هوية المعتقلين، إن التحقيق سيستمر خلال الأيام المقبلة.