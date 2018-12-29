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الرئيسية | خارج الحدود | حماس تنفي اتهام مبارك بإرسال مسلحين إلى مصر

حماس تنفي اتهام مبارك بإرسال مسلحين إلى مصر

حماس تنفي اتهام مبارك بإرسال مسلحين إلى مصر
هسبريس - رويترز
السبت 29 دجنبر 2018 - 14:40

نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، السبت، اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك لها بإرسال نحو 800 مسلح إلى مصر لزيادة الفوضى خلال الانتفاضة التي أنهت حكمه في 2011.

وكان مبارك (90 عاما) يدلي بشهادة يوم الأربعاء أمام محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة للرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عندما قال إنه تلقى تقريرا وهو في الحكم يفيد بتسلل المسلحين عبر أنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة لدعم الجماعة خلال الانتفاضة واقتحام سجون وإطلاق سراح معتقلين.

وقالت حماس، في تصريح صحافي أصدره مكتبها الإعلامي ونُشر في موقعها على الإنترنت، إنها تؤكد "نفيها القاطع لما ورد في شهادة... مبارك".

وأضافت أنها "تستهجن الإصرار" على الزج بها في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية.

وتتعلق إعادة المحاكمة باتهامات لمرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقياديين آخرين في الجماعة وأعضاء في حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، باقتحام سجون مصرية خلال الانتفاضة وإطلاق سراح سجناء وقتل رجال شرطة.

وكانت الدائرة التي نظرت في القضية بالمحاكمة الأولى قد حكمت في عام 2015 بإعدام مرسي وبديع وعدد آخر، لكن محكمة النقض أمرت في عام 2016 بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد الله السبت 29 دجنبر 2018 - 15:03
كيف يمكن أن يكون شاهدا وهو الذي ثار الشعب عليه ورأس الفساد والمعادلة الشرعية لا تقبل شهادة أهل الفساد وإلا أصبح مدافعا عن انقلاب على الشرعية لتبرير فسادهم
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2 - شاهد مشفش حاجا السبت 29 دجنبر 2018 - 15:25
مسرحيات عادل إمام لم تكن مسرحيات عبتية ،رئيس يوم محاكمته في السرير ،ويوم شهادته واقف على رجليه ،((الجلَّاد يشهد على المجلُود ((فنحمد الله على نعمة الله الوطن الملك))
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3 - husa السبت 29 دجنبر 2018 - 15:26
800 انسان داخلين من غزة المحاصرة من عصابة مبارك قاتلين الجنود في سيناء ضاربين الألف من الكيلومترات حتى وصلوا إلى القاهرة ومن تم اقتحموا السجون وإطلاق سراح المسجونين وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين هدا ماقاله المخلوع هههههه ولمادا لم تقتلهم او تعتقلهم او تصورهم أو تقول إسم واحد منهم كفى من الكدب يامجرم أصلا أنت وعصابتك من اطلقتم سراح المسجونين ليقتل المتظاهرين السلميين
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