24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3516:0918:3119:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أزمة الحوار الاجتماعي (5.00)

  2. مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)

  3. أبو النعيم يتهم عصيد بالردة وهسبريس بالماسونية (5.00)

  4. "بيت الشعر" يقدم حصيلة أعماله الأدبية في 2018 (5.00)

  5. "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | استراليا تستقبل السنة الجديدة بموجة حر قياسية

استراليا تستقبل السنة الجديدة بموجة حر قياسية

استراليا تستقبل السنة الجديدة بموجة حر قياسية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 30 دجنبر 2018 - 03:57

فيما يلملم عام 2018 أوراقه ، تواصل درجات الحرارة في الارتفاع عن المعدلات القياسية بعشر إلى 14 درجة مئوية في أستراليا في موجة حر قياسية استمرت بالفعل خمسة أيام.

وفي محاولة للتأقلم مع درجات الحرارة غير الطبيعية التي من المتوقع أن تستمر للثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، بحسب توقعات مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية، تكتظ الشواطئ بالأشخاص وجرى ضبط مكيفات الهواء على أقل درجاتها.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة القياسية بدأت تتحطم في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، حيث سجلت بعض المناطق يومها الرابع من تجاوز درجات الحرارة 44 درجة مئوية.

وبلغت درجات الحرارة في المناطق الغربية بسيدني 42 درجة مئوية، وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر "الشديدة" و"القوية" التي ضربت سيدني إلى "المستقبل القريب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.