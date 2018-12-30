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كُتّاب وآراء
استراليا تستقبل السنة الجديدة بموجة حر قياسية
فيما يلملم عام 2018 أوراقه ، تواصل درجات الحرارة في الارتفاع عن المعدلات القياسية بعشر إلى 14 درجة مئوية في أستراليا في موجة حر قياسية استمرت بالفعل خمسة أيام.
وفي محاولة للتأقلم مع درجات الحرارة غير الطبيعية التي من المتوقع أن تستمر للثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، بحسب توقعات مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية، تكتظ الشواطئ بالأشخاص وجرى ضبط مكيفات الهواء على أقل درجاتها.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة القياسية بدأت تتحطم في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد، حيث سجلت بعض المناطق يومها الرابع من تجاوز درجات الحرارة 44 درجة مئوية.
وبلغت درجات الحرارة في المناطق الغربية بسيدني 42 درجة مئوية، وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر "الشديدة" و"القوية" التي ضربت سيدني إلى "المستقبل القريب".