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كُتّاب وآراء
حجز أعمال فنية بشقة لرئيسة الأرجنتين السابقة
حجزت السلطات القضائية أزيد من ثلاثين عمل فني من منزل الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015) المتهمة بالضلوع في قضية الفساد المعروفة محليا باسم "دفاتر الفساد".
وذكرت تقارير إعلامية أن عملية حجز هذه المواد، التي أشرف عليها القاضي كلاوديو بوناديو، قد جرت بشقة الرئيسة السابقة، عضو مجلس الشيوخ حاليا، الواقعة بحي "ريكوليتا" ببوينوس أيريس.
وقدرت المصادر ذاتها قيمة الأعمال الفنية المذكورة، التي لم تنشر تفاصيل وافية بخصوصها، بحوالي 4 ملايين دولار.
واتهمت الرئيسة السابقة إحدى الصحف المحلية باستهدافها، وتضخيم أعداد الأعمال الفنية التي حجزت بمنزلها، في مسعى لحجب الاهتمام عن رفع الحكومة أسعار عدد من المواد والخدمات (الكهرباء والغاز والنقل العمومي) ابتداءا من يناير 2019.
وأكد القضاء الاستئنافي الفدرالي، قبل أيام، متابعة الرئيسة السابقة بتهمة الضلوع في فضيحة "دفاتر الفساد" وتزعم شبكة غير قانونية أشرفت على الحصول على رشاوي بنحو 160 مليون دولار من مقاولين وتوزيعها على مسؤولين حكوميين.