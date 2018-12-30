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كُتّاب وآراء
الحوثيون ينكرون وجود 2946 معتقلا في السجون
أعلنت الحكومة اليمنية أن الحوثيين أنكروا وجود 2946 معتقلا من أصل 8576 طالبت الحكومة بالإفراج عنهم؛ ضمن صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين أبرمها الطرفان في مفاوضات السويد، في وقت سابق الشهر الجاري.
وتبادل مفاوضو الحكومة اليمنية والحوثيين في مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة بالسويد، في وقت سابق، قوائم بأسماء جميع الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين؛ ليتم الترتيب لأكبر عملية تبادل بين الطرفين تشمل أكثر من 16.000 أسير ومعتقل.
وقال مصدر حكومي مسؤول، في بيان بثه التلفزيون الحكومي، إن الحوثيين قدموا إفادات كاذبة وغير صحيحة حول المعتقلين في سجونهم والأسرى لديهم.
وأوضح أن "مليشيا الحوثي أنكرت وجود 2946 معتقلا في سجونها من أصل 8576 اسما تضمنتها القائمة التي قدمها الوفد الحكومي في مشاورات السويد".
واعتبر المصدر أن "المعتقلين الذين تحاول المليشيا إخفاءهم لأسباب غير معلومة موجدون بالفعل في معتقلات وسجون المليشيا وأن بعضهم كانوا قد ظهروا في السابق على القنوات التلفزيونية التابعة للحوثيين".
وقال البيان إن القائمة التي قدمها الحوثيون شملت كل الذين فقدوا في شعاب الجبال والمدن التي دفعوهم إليها للقتال، وانتهى بهم المطاف قتلى.
وأضاف: "جريمة الحوثيين تتضاعف في حق ضحاياهم مرة بالتغرير عليهم أو استغلال فقرهم أو صغر سنهم أو إكراههم على القتال ومرة بسوقهم إلى المعارك دون أي تدريب ومرة ثالثة بإهمال جثثهم وتركها في الجبال وأخيرا بتسجيلهم في كشوفات الأسرى وخداع أهاليهم بالأمل الكذوب".