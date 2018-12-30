الرئيس البرازيلي يعد بـ"حريّة التسلح" عبر البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو، إنه ينوي أن يضمن، من خلال إصدار مرسوم، حيازة الأسلحة النارية للمواطنين الذين ليس لديهم سجل جنائي.

وقبل تنصيبه رئيسا للبرازيل، أطلق اليميني المتطرف هذا الإعلان في رسالة بثت، كما هي العادة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وصرح بولسونارو عبر شبكة "تويتر" عن رغبته في أن يضمن حيازة الأسلحة النارية للمواطنين، وأيضا امتلاكها بشكل نهائي.

وينص قانون حيازة الأسلحة النارية على إبقاء السلاح في المنزل وعدم حمله إلى أماكن أخرى.

وبحسب التشريع البرازيلي فإن الشخص الذي يرغب في حمل السلاح إلى مكان غير منزله يتوجب عليه الحصول على تصريح من السلطات.

ويرى بولسونارو أن حيازة أسلحة تمثل "ضمانة للحرية لأنها توفر الحق في الدفاع عن النفس:، لذا تعهد خلال حملته الانتخابية بإلتزام المرونة فيما يتعلق بقانون الحد من مظاهر التسلح.

وينص قانون الحد من التسلح، المعمول به حاليا في البرازيل، على السماح بشراء سلاح فقط للبالغين فوق 25 عاما الذين ليس لديهم سجلات إجرامية؛ طالما اجتازوا اختبارا نفسيا وتتوفر لديهم حجة منطقية لحيازته.

وتوجد مخاوف من جانب منظمات غير حكومية من الإقدام على هذه الإجراءات من جانب بولسونارو، في ظل مقتل ما يزيد عن 60 ألف شخص في أحداث عنف خلال العام الماضي.