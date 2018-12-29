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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات .. قتلى في سقوط هليكوبتر برأس الخيمة

الإمارات .. قتلى في سقوط هليكوبتر برأس الخيمة

الإمارات .. قتلى في سقوط هليكوبتر برأس الخيمة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 29 دجنبر 2018 - 18:01

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن هيئة الطيران المدني قولها إن "طائرة إنقاذ هليكوبتر سقطت، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها في إمارة رأس الخيمة، مساء اليوم السبت"، دون تحديد العدد.

وذكر المصدر نفسه أن الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيم،ة أمر بفتح تحقيق شامل في الحادث، وفي اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوعه، لمعرفة أسبابه.

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