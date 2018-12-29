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كُتّاب وآراء
المعارضة تنسّق احتجاجات إسقاط النظام السوداني
أعلنت سبعة من تنظيمات القوى السودانية المعارضة، اليوم السبت، عن تكوينها منسقية من أجل تصعيد واستمرار الاحتجاجات والإضرابات بكافة السبل السلمية لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
وتشكلت منسقية الإنتفاضة السودانية من تحالف قوى الاجماع الوطن وتحالف قوى نداء السودان، الذي يتزعمه الصادق المهدي، وحزب تيار الوسط للتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وتيار الانتفاضة والتجمع الاتحادي المعارض والحزب الجمهوري)
وذكرت المنسقية، في إعلانها التأسيسي الذي اطلعت عليه وكالة "إفي"، أنها تهدف إلى "ضمان ثبات مسار خط الثورة وفقا للمواثيق المتفق عليها حتى إسقاط النظام وتصفيته وتشكيل سلطة إنتقالية مدنية وبرنامجها الذي يرسخ التحول الديمقراطي الحقيقي".
وقالت إن "نجاح الثورة السودانية يعتمد على سلميتها ومواصلة التظاهرات والاعتصامات والإضرابات وصولا للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل الذي اصبح إعلانه قاب قوسين أو أدنى". وأكدت "رفضها لأية حلول زائفة من داخل النظام للالتفاف على الإرادة الجماهيرية الرافضة له، أو من خلال البدائل العسكرية أو المفروضة من الخارج" حسب البيان.
وفي تطور آخر، أطلق تجمع المهنيين السودانيين دعوة جديدة للتظاهر الاثنين المقبل، عشية احتفال اليلاد بذكرى استقلالها الـ63 للمطالبة برحيل النظام. وأفاد بيان التجمع أن "النظام وبعد دخول الثورة أسبوعها الثاني بات يترنح أمام الضربات المتتالية التي يتلقاها من قوى الشعب السوداني الحية".
وشهدت الخرطوم هدوءا حذرا، اليوم السبت، وخفت حركة السير عن المعتاد؛ واعتبره مراقبون امرا طبيعيا لانه يوم عطلة رسمية.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في السودان، منذ 19 من الشهر الجاري، نتيجة لغلاء الأسعار وندرة السلع الرئيسة مثل الخبز والوقود، لكنها تحولت بعد ذلك لمطالب سياسية أبرزها المناداة بإسقاط النظام. كما أسفرت الاحتجاجات عن مقتل 19 شخصا على الأقل، وفقا لبيانات الحكومة، لكن منظمة "العفو الدولية" أكدت ارتفاع العدد، يوم الثلاثاء الماضي، إلى 37 شخصا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
يبدو أن القوى المعارضة الوطنية السودانية أدركت أن وحدتها هي سبب قوتها وقدرتها على الالتحام بالشعب و التعبير عن طموحاته ومطالبه في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية و الإقتصادية و تغيير النظام الديكتاتوري في هذا البلد.