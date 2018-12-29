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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة تنسّق احتجاجات إسقاط النظام السوداني

المعارضة تنسّق احتجاجات إسقاط النظام السوداني

المعارضة تنسّق احتجاجات إسقاط النظام السوداني
هسبريس - افي
السبت 29 دجنبر 2018 - 21:55

أعلنت سبعة من تنظيمات القوى السودانية المعارضة، اليوم السبت، عن تكوينها منسقية من أجل تصعيد واستمرار الاحتجاجات والإضرابات بكافة السبل السلمية لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وتشكلت منسقية الإنتفاضة السودانية من تحالف قوى الاجماع الوطن وتحالف قوى نداء السودان، الذي يتزعمه الصادق المهدي، وحزب تيار الوسط للتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، وتيار الانتفاضة والتجمع الاتحادي المعارض والحزب الجمهوري)

وذكرت المنسقية، في إعلانها التأسيسي الذي اطلعت عليه وكالة "إفي"، أنها تهدف إلى "ضمان ثبات مسار خط الثورة وفقا للمواثيق المتفق عليها حتى إسقاط النظام وتصفيته وتشكيل سلطة إنتقالية مدنية وبرنامجها الذي يرسخ التحول الديمقراطي الحقيقي".

وقالت إن "نجاح الثورة السودانية يعتمد على سلميتها ومواصلة التظاهرات والاعتصامات والإضرابات وصولا للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل الذي اصبح إعلانه قاب قوسين أو أدنى". وأكدت "رفضها لأية حلول زائفة من داخل النظام للالتفاف على الإرادة الجماهيرية الرافضة له، أو من خلال البدائل العسكرية أو المفروضة من الخارج" حسب البيان.

وفي تطور آخر، أطلق تجمع المهنيين السودانيين دعوة جديدة للتظاهر الاثنين المقبل، عشية احتفال اليلاد بذكرى استقلالها الـ63 للمطالبة برحيل النظام. وأفاد بيان التجمع أن "النظام وبعد دخول الثورة أسبوعها الثاني بات يترنح أمام الضربات المتتالية التي يتلقاها من قوى الشعب السوداني الحية".

وشهدت الخرطوم هدوءا حذرا، اليوم السبت، وخفت حركة السير عن المعتاد؛ واعتبره مراقبون امرا طبيعيا لانه يوم عطلة رسمية.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في السودان، منذ 19 من الشهر الجاري، نتيجة لغلاء الأسعار وندرة السلع الرئيسة مثل الخبز والوقود، لكنها تحولت بعد ذلك لمطالب سياسية أبرزها المناداة بإسقاط النظام. كما أسفرت الاحتجاجات عن مقتل 19 شخصا على الأقل، وفقا لبيانات الحكومة، لكن منظمة "العفو الدولية" أكدت ارتفاع العدد، يوم الثلاثاء الماضي، إلى 37 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - wood السبت 29 دجنبر 2018 - 22:09
مما لا شك فيه عندما سيرى اعراب الخليج ان النظام السوداني على وشك السقوط سيهبون و معهم الانظمة العربية الفاسدة الأخرى لنجدته بإرسال ألاف الإرهابيين و الدواعش للسودان لانقاد نظام البشير الملاحق أصلا بجرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية ليعطوه الشرعية ليدك المدن و القرى السودانية لحماية كرسيه بذريعة محاربة الإرهاب . فنفس الخطة اتبعتها الأنظمة العربية لإنقاد حليفها بشار الأسد البطل الهمام و دمروا سوريا من أجل كرسي الرئاسة لكي لا تنتقل العدوى إليهم !!!
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3
2 - مغربي السبت 29 دجنبر 2018 - 22:13
إنها أول خطوة في نجاح الإنتفاضة أو الثورة ضد نظام " الإنقاذ " الاسلاموي في السودان الشقيق و إنهاء هيمنة تحالف العسكر و الإخوان المسلمين على الحكم في هذا البلد العربي الغني بثرواته منذ 1989.
يبدو أن القوى المعارضة الوطنية السودانية أدركت أن وحدتها هي سبب قوتها وقدرتها على الالتحام بالشعب و التعبير عن طموحاته ومطالبه في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية و الإقتصادية و تغيير النظام الديكتاتوري في هذا البلد.
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