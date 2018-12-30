الإمارات تستعد لأطول خط ألعاب نارية في العالم

هسبريس ـ مُتابعة

أنهت إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة إستعدادها لتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة غينيس في عرضها المرتقب للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت شركة "المرجان"، المنفذة للعرض، إن ليلة رأس السنة سوف تشهد أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم، من خلال العروض التي ستقام على ضفاف جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وأوضحت الشركة أن الرقم الحالي المسجل لأطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم يبلغ 11,83 كيلومترا، ومن المخطط أن تتخطى عروض رأس الخيمة هذه المسافة.

ووفقاً لموسوعة غينيس يتم تسجيل هذا الرقم بقياس المسافة المستقيمة من أول إلى آخر منصة لإطلاق الألعاب النارية، شريطة ألا تتجاوز المسافة الفاصلة بين المنصة والأخرى 2 كيلومتر، وأن يتم استخدام 300 كيلو غرام على الأقل من الألعاب النارية في كل منصة، وينبغي أيضاً أن يستمر العرض لمدة تزيد عن 5 دقائق.

ونجحت رأس الخيمة ،من خلال عرض بداية عام 2018، في الحصول على لقب أكبر ألعاب نارية هوائية على مستوى العالم بأسره.