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الكونغو .. اللجنة الانتخابية تنتظر توفير اللوجستيك

الكونغو .. اللجنة الانتخابية تنتظر توفير اللوجستيك
هسبريس - إفي
السبت 29 دجنبر 2018 - 23:45

أقرت اللجنة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها لا تملك بعد جميع مواد الاقتراع للانتخابات المقررة غدا الأحد، لكنها أكدت وجودها بحلول منتصف ليل اليوم.

وقال مصدر مقرب من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لوكالة "إفي": "ليست لدينا الأن"، موضحا أن المواد ستتوفر "بحلول منتصف الليل".

ومع ذلك، ينص القانون الانتخابي على ضرورة توفير مواد الاقتراع في مراكز التصويت قبل 48 ساعة من يوم الانتخابات.

وتمت دعوة نحو 38 مليون كونغولي للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاقليمية.

وكان مقررا إجراء هذه الانتخابات في دجنبر من عام 2016 ، لكن اللجنة كانت تدعي، منذ ذلك الحين، وقوع مشكلات تقنية لتبرير إرجائها.

وتحددت في النهاية في 23 دجنبر 2018، لكن اللجنة الانتخابية أرجأتها مجددا بعد "حريق في مخزن للمواد الانتخابية".

ومُنع الرئيس جوزيف كابيلا، الذي خلف والده في السلطة عام 2001 ، دستوريا من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

وقبلت المعارضة، التي دائما ما كانت رافضة لما تقول إنها استراتيجية من كابيلا لاستمراره في السلطة، هذا التأجيل الأخير بشرط أن يكون 30 من الشهر الجاري آخر موعد لاجراء الانتخابات.

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