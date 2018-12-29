سيارة تقتحم مطار هانوفر الألماني وتوقف رحلاته

هسبريس ـ مُتابعة

أوقف مطار هانوفر بألمانيا رحلاته الجوية، مساء اليوم السبت، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من إيقاف السيارة والقبض على سائقها، كما انها فتحت تحقيقا لمعرفة كيفية وصوله إلى المنطقة الحساسة في المطار، بينما تم التشديد على إيقاف كل الرحلات لدواع أمنية.