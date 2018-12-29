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كُتّاب وآراء
شرطة هولندا تتدخل ضدّ "السترات الصفراء" بلاهاي
ذكر بيان أن شرطة الخيالة بمدينة لاهاي الهولندية فضت احتجاجا، اليوم السبت، لمتظاهري "السترات الصفراء" الذين رشقوا أفراد الأمن بالحجارة وأطلقوا عليهم شهبا نارية.
وقالت الشرطة إن ضباط فرقة الخيالة قاموا بإنهاء المظاهرة في لاهاي، التي نظمت دون موافقة السلطات وتحولت للعنف، وأضافت أن السلطات احتجزت ثمانية محتجين بعد اشتباكات مع الأمنيين.
وشارك بين 150 و 200 متظاهر في المسيرة قرب مقر الحكومة، مرتدين سترات صفراء، في محاكاة للاحتجاجات الحاملة نفس الاسم في فرنسا.
وعرض التلفزيون المحلي لقطات للمحتجين أمام البرلمان وهم يلوحون بالأعلام الهولندية، ويرددون شعارات مناهضة للحكومة، وحاولوا في وقت لاحق اختراق السياج الأمني.