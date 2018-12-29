24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أزمة الحوار الاجتماعي (5.00)

  2. أوجار يعد البيضاء بـ"قصر العدالة" ويوصي المحامين بتحمل الأمانة (5.00)

  3. مخططات إصلاح المنظومة التعليمية .. مليارات مُهْدَرة ونتائج متواضعة (5.00)

  4. أبو النعيم يتهم عصيد بالردة وهسبريس بالماسونية (5.00)

  5. "بيت الشعر" يقدم حصيلة أعماله الأدبية في 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شرطة هولندا تتدخل ضدّ "السترات الصفراء" بلاهاي

شرطة هولندا تتدخل ضدّ "السترات الصفراء" بلاهاي

شرطة هولندا تتدخل ضدّ "السترات الصفراء" بلاهاي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 29 دجنبر 2018 - 21:36

ذكر بيان أن شرطة الخيالة بمدينة لاهاي الهولندية فضت احتجاجا، اليوم السبت، لمتظاهري "السترات الصفراء" الذين رشقوا أفراد الأمن بالحجارة وأطلقوا عليهم شهبا نارية.

وقالت الشرطة إن ضباط فرقة الخيالة قاموا بإنهاء المظاهرة في لاهاي، التي نظمت دون موافقة السلطات وتحولت للعنف، وأضافت أن السلطات احتجزت ثمانية محتجين بعد اشتباكات مع الأمنيين.

وشارك بين 150 و 200 متظاهر في المسيرة قرب مقر الحكومة، مرتدين سترات صفراء، في محاكاة للاحتجاجات الحاملة نفس الاسم في فرنسا.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات للمحتجين أمام البرلمان وهم يلوحون بالأعلام الهولندية، ويرددون شعارات مناهضة للحكومة، وحاولوا في وقت لاحق اختراق السياج الأمني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.