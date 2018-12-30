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الرئيسية | خارج الحدود | مسبار صيني يتأهب لملامسة الجانب المظلم للقمر

مسبار صيني يتأهب لملامسة الجانب المظلم للقمر

مسبار صيني يتأهب لملامسة الجانب المظلم للقمر
هسبريس - رويترز
الأحد 30 دجنبر 2018 - 14:37

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن مسبار فضاء صينيا يتأهب للهبوط على الجانب المظلم من القمر لأول مرة في مهمة تعد خطوة مهمة مع تطلع بكين لتعزيز برنامجها الفضائي.

وقالت الوكالة نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية بالصين إن المسبار تشانغ إي-4 دخل إلى مدار وفقا لما هو مقرر يوم الأحد "للاستعداد لأول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر". ولم تقل الوكالة متى سيهبط المسبار.

ويواجه القمر الأرض بجانب واحد حيث يدور حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض ولذلك فإن الجانب البعيد أو الجانب المظلم لا يمكن رؤيته مطلقا من الأرض. وشاهدت مركبات الفضاء السابقة الجانب البعيد من القمر ولكن لم تهبط عليه أي مركبة على الإطلاق.

وأطلقت الصين الصاروخ لونج مارش-3 بي في وقت سابق من الشهر الجاري حاملا المسبار تشانغ إي-4. ويضم المسبار طوافة ومجسا لاستكشاف سطح القمر.

وقالت شينخوا إن المجس دخل مدارا بيضاويا حول القمر عند الساعة 08.55 بتوقيت بكين مما جعله عند أقرب نقطة له من سطح القمر حيث يبعد عنه 15 كيلومترا فقط.

وتشمل مهام المسبار دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وتهدف الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة كي تصبح قوة فضائية رئيسية بحلول 2030. وتعتزم الصين بدء بناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام المقبل.

ولكن وعلى الرغم من إصرار الصين على أن طموحاتها سلمية تماما تتهمها وزارة الدفاع الأمريكية بانتهاج أنشطة تهدف إلى منع دول أخرى من استخدام أي عتاد فضائي عند وقوع أزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد الأحد 30 دجنبر 2018 - 15:01
حنا نهار استعملنا تكنولوجيا الفضاء سيفطنا قمر صناعي و درناه فوق راسنا باش نراقبو التجار اش كايبيعو و يشريو باش نمصو منهم الضرائب ههههه.. عالاااام
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2 - Mohiedine الأحد 30 دجنبر 2018 - 15:15
ربما المسلمون سيشعرون بالإمتعاض من المساس بالقمر لأن له مكانة خاصة في الدين الإسلامي : يعدون به عدد الأيام والسنون رغم أنه أثبت لا جدوى ولا ظبت للوقت إن اعتمد عليه. أضف إلى ذلك أنه ذكر في القرآن ما مرة:<< حتى عاد كالعرجون القديم >> ...
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