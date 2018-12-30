الجزائريون يتدفقون على تونس بمناسبة نهاية السنة

هسبريس - د.ب.أ

يتوافد الآلاف من السياح الجزائريين على المعابر الحدودية مع تونس لقضاء عطلة نهاية السنة الميلادية.

وتشهد المعابر المتواجدة بولاية جندوبة بشكل خاص، حركة نشطة من السياح الجزائريين إذ قدر عدد الوافدين بأكثر من 124 ألف سائح جزائري منذ مطلع ديسمبر الجاري.

وقال المندوب الجهوي للسياحة في مدينة طبرقة السياحية التابعة للولاية، عيسى المرواني ، للإذاعة التونسية ، إن اقبال السياح الجزائريين هذا العام عرف تطورا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي شهد زيارة 85 الف سائح.

وأوضح المرواني أن الإقبال الكبير للسياح الجزائريين على مدينتي طبرقة وعين دراهم، عبر معابر ملولة وببوش والجليل، أدخل حركة تجارية وثقافية لافتة في الجهة.

وبحسب المسؤول ، بلغ عدد الوافدين من الجزائر على تونس عبر معابر ولاية جندوبة وحدها منذ بداية العام وحتى يوم 20 من الشهر الجاري، أكثر من مليون و50 ألف سائح، ليشهد زيادة فاقت 37 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو رقم قياسي.

وتعد الجزائر سوقا رئيسية للسياحة في تونس إذ بلغ عدد السياح القادمين من الجزائر في 2017 قرابة 5ر2 مليون سائح من بين أكثر من سبعة ملايين سائح توافدوا على تونس في نفس العام.