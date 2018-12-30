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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائريون يتدفقون على تونس بمناسبة نهاية السنة

الجزائريون يتدفقون على تونس بمناسبة نهاية السنة

الجزائريون يتدفقون على تونس بمناسبة نهاية السنة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 30 دجنبر 2018 - 23:39

يتوافد الآلاف من السياح الجزائريين على المعابر الحدودية مع تونس لقضاء عطلة نهاية السنة الميلادية.

وتشهد المعابر المتواجدة بولاية جندوبة بشكل خاص، حركة نشطة من السياح الجزائريين إذ قدر عدد الوافدين بأكثر من 124 ألف سائح جزائري منذ مطلع ديسمبر الجاري.

وقال المندوب الجهوي للسياحة في مدينة طبرقة السياحية التابعة للولاية، عيسى المرواني ، للإذاعة التونسية ، إن اقبال السياح الجزائريين هذا العام عرف تطورا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي شهد زيارة 85 الف سائح.

وأوضح المرواني أن الإقبال الكبير للسياح الجزائريين على مدينتي طبرقة وعين دراهم، عبر معابر ملولة وببوش والجليل، أدخل حركة تجارية وثقافية لافتة في الجهة.

وبحسب المسؤول ، بلغ عدد الوافدين من الجزائر على تونس عبر معابر ولاية جندوبة وحدها منذ بداية العام وحتى يوم 20 من الشهر الجاري، أكثر من مليون و50 ألف سائح، ليشهد زيادة فاقت 37 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو رقم قياسي.

وتعد الجزائر سوقا رئيسية للسياحة في تونس إذ بلغ عدد السياح القادمين من الجزائر في 2017 قرابة 5ر2 مليون سائح من بين أكثر من سبعة ملايين سائح توافدوا على تونس في نفس العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - غيور على وطنه الأحد 30 دجنبر 2018 - 23:52
الله يعونهم أين المشكل بكل بساطة لأن الجزائر ليست ببلد سياحي ليس هناك مكان لقطاء عطلة رأس السنة تونس بلد سياحي باتمنة مناسبة بصحة وراحه
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2 - ابن الصحراء الجزائري الأحد 30 دجنبر 2018 - 23:58
تدفق الجزائريين على تونس يثبت مدى العلاقات القوية مع الاخوة التونسيين منذ زمن الثورة التحريرية ، وامتزاج الدماء الجزائرية بالدماء التونسية ، وتونس بلد جار وشقيق ويستحق من الجزائريين اعانته لأن السياحة مورد أساسي للاخوة التونسيين وان شاء الله سيتم تزويد تونس قريبا بالغاز ، ونتمنى من البلدين وضع منطقة حرة بينهما لتكون التجارة رائجة ، فالكثير من التونسيين يقصدون الجزائر للتبضع كما نتمنى أن يكتمل مشروع الطريق السيار حتى العاصمة تونسية واعادة بعث خط السكك الحديدية بين البلدين ...
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3 - Jet Ski الأحد 30 دجنبر 2018 - 23:59
تونس بلد شقيق ونعم الجار وقف مع الجزائر في احلك الضروف واشد الازمات شكرا لتونس الشقيقة اربع ملايين سائح جزائري بمناسبة الرفيون في تونس وهذا راجع لغلاء الرفيون في الجزائر مادفع الجزائريون يقبلون على تونس لرخس المبيت والتنقل وتوفر المحرمات
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4 - مغربي 2019 الاثنين 31 دجنبر 2018 - 00:02
هنيئاً لمدينة وجدة و سكانها .
و كل عام وأنتم بألف خير....
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5 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 31 دجنبر 2018 - 00:16
شيئ جميل ان يتدفق اشقاءنا الجزائريين على الشقيقة تونس للترفيه عن انفسهم لانهم يعيشون في بلد منغلق لا يعرف نظامه ان شعبه محتاج للانفتاح و الترفيه و الى بنية تحتية سياحية مثل المغرب و تونس فاحد الاسباب التي جعلته يغلق حدوده مع المغرب هو خشيته من تدفق اشقائنا الجزائريين نحو بلدنا للسياحة كما هو الحال مع تونس لكنه لم يفكر في اغلاق حدوده معها لانه لا يعاني من عقدة اسمها الامبراطورية التونسية يمكن ان يتحمل كل شيئ و يغض الطرف عن كل شيئ اذا تعلق الامر ببلد اخر لكن مع الامبراطورية المغربية عقدته الابدية تصبح عنده مشكلة و حساسا لادنى شيئ حتى و ان تعلقت بزيارات عادية عائلية او سياحية لاشقائنا الجزائريين لبلدهم الثاني كان من الممكن للمغرب ان يقدم تجربته الرائدة في القطاع السياحي لاشقائنا و تستفيذ من التقدم الذي حققه لكن نظامها يعيش ظروف غير طبيعية و فرضها حتى على شعبه و لم يستطع التخلص من عقدته المزمنة التي اثرت على نمط تفكيره و على الحياة العامة في البلاد و ساعطي مثالين فقط حينما حضرت العقدة المغربية في حديث احمد اويحي و هو يتذوق طبق الكسكس و حينما قال مساهل ان المغرب يستثمر اموال الحشيش في
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6 - كلمة حق بدون مراوغة الاثنين 31 دجنبر 2018 - 00:23
من هنا تضهر الحقيقة وأن للجزائريين إمكانيات لقضاء العطلة بحسب هدا العدد الكبير،وكل مايقال كلام فارغ.
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