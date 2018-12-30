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كُتّاب وآراء
تركيا تعتقل 30 أجنبيا بشبهة الانتماء لداعش
أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن قوات الأمن التركية، في العاصمة أنقرة، ألقت القبض على 30 أجنبيا بشبهة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الاعتقالات جاءت في إطار عمليات تنفذها قوات الأمن ضد المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش قبيل ليلة رأس السنة.
وأشارت إلى أن المعلومات أكدت أن قوات الأمن ضبطت بحوزة المشتبهين عددا كبيرا من الوثائق التنظيمية.
وكانت قوات الأمن التركية ألقت أمس الأول الجمعة القبض على عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش بولاية صامسون شمالي البلاد.
ويتعقب الأمن التركي أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.