24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3516:0918:3119:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا" (5.00)

  2. المغرب والجزائر ديما خاوة.. (5.00)

  3. ورود وحلوى للسنة الجديدة (5.00)

  4. يا مُريدَ الشّر أَعْرِض (5.00)

  5. خبير: دعم دونالد ترامب لمغربية الصحراء لم يقدّمه أي رئيس أمريكيّ (3.75)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تعتقل 30 أجنبيا بشبهة الانتماء لداعش

تركيا تعتقل 30 أجنبيا بشبهة الانتماء لداعش

تركيا تعتقل 30 أجنبيا بشبهة الانتماء لداعش
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:47

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن قوات الأمن التركية، في العاصمة أنقرة، ألقت القبض على 30 أجنبيا بشبهة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الاعتقالات جاءت في إطار عمليات تنفذها قوات الأمن ضد المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش قبيل ليلة رأس السنة.

وأشارت إلى أن المعلومات أكدت أن قوات الأمن ضبطت بحوزة المشتبهين عددا كبيرا من الوثائق التنظيمية.

وكانت قوات الأمن التركية ألقت أمس الأول الجمعة القبض على عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش بولاية صامسون شمالي البلاد.

ويتعقب الأمن التركي أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.