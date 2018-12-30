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زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب سومطرة الإندونيسية
الأحد 30 دجنبر 2018 - 12:49
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات اليوم الأحد جنوبي جزيرة سومطرة الإندونيسية دون أن تعلن السلطات حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تقوم بتسجيل النشاط الزلزالي في كافة أنحاء العالم، بأن مركز الهزة جاء على عمق 168 كلم ، بحسب البيانات المبدئية.
وتقع إندونيسيا في نطاق ما يسمى بـ(حزام النار)، وهي منطقة تتسم بنشاط زلزالي وبركاني كبير وتتعرض لنحو سبعة آلاف هزة أرضية سنويا.