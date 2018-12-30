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الرئيسية | خارج الحدود | هجوم إلكتروني يطال صحفا أمريكية ورقية كبرى

هجوم إلكتروني يطال صحفا أمريكية ورقية كبرى

هجوم إلكتروني يطال صحفا أمريكية ورقية كبرى
هسبريس - إفي
الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:45

تعرضت العديد من الصحف الكبرى في الولايات المتحدة، من بينها "لوس أنجليس تايمز" و"سان دييجو يونيون تريبيون"، لهجوم إلكتروني، مصدره خارج البلاد فيما يبدو.

وتسبب الهجوم الإلكتروني، السبت، في تأخير طباعة وتوزيع هاتين الصحيفتين، وكذلك النسخ الخاصة بالساحل الغربي من صحيفتي "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز"، بحسب تصريحات مصدر لصحيفة "لوس انجليس تايمز".

وأثر الهجوم أيضا على "شيكاغو تريبيون" و"بالتيمور صن"، من بين صحف أخرى.

وأفاد المصدر المطلع أن "الهجوم كان يهدف إلى تعطيل البنية التحتية، وتحديدا الخوادم، وليس البحث عن معلومات أو سرقتها".

وأفادت (تريبيون بابليشينج)، التي تملك بعض الصحف المتضررة في بيان، أن البيانات الشخصية للمشتركين، ومستخدمي الأنترنت، والمعلنين "لم يتم اختراقها".

وقالت الشركة "نعتذر عن أى إزعاج، ونشكر قرائنا وشركائنا المعلنين، على صبرهم، بينما نحقق في الأمر"، مؤكدة أن "الأخبار والخدمات المنتظمة لدينا لازلت متاحة على الإنترنت".

وأشارت مصادر من "لوس أنجليس تايمز" إلى أنه تم اكتشاف الهجوم الإلكتروني، للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي حيث تسبب في سلسلة من التعقيدات في نظم البرمجة، التي تخزن الأخبار والصور ومعلومات إدارية.

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