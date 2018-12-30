عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

هسبريس - و.م.ع

استأنف عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 54 مستوطنا، و11 عنصرا من شرطة الاحتلال، اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية الخاصة.

وأشارت إلى أن المستوطنين، تجولوا في المسجد المبارك، حيث وفرت قوات الاحتلال الحراسة والحماية لهم من لحظة اقتحامهم للأقصى حتى مغادرته من باب السلسلة بعد انتهاء جولاتهم الاستفزازية فيه.

يذكر أن باب المغاربة يغلق يومي الجمعة والسبت أمام اقتحامات المستوطنين.

ويشهد المسجد الأقصى، اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.