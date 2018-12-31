ألكسندر بنعلا يتعهد بإعادة جوازات سفر دبلوماسية

هسبريس - د.ب.أ

ذكر حارس شخصي سابق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يخضع لتحقيقات للاشتباه في سوء استخدامه جوازات سفر دبلوماسية، الأحد أنه سيعيد جوازات السفر "في الأيام المقبلة"، طبقا لصحيفة "لو جورنال دو ديمونش".

يأتي التقرير بعد أن أعلن ممثلو ادعاء فرنسيون السبت الفائت أنه تم البدء في تحقيق قضائي بعد أن تبين أن الحارس الشخصي السابق، الكسندر بينالا، يستخدم جوازات سفر في دول إفريقية مختلفة، على الرغم من أنه لم يعد يعمل لصالح المكتب الرئاسي.

وقال بينالا للصحيفة "ربما أخطأت لاستخدام جوازات السفر تلك".

وكان بينالا قد قال لمجلس الشيوخ في سبتمبر الماضي إنه ترك جوازات السفر في مكتبه في قصر الاليزيه.غير أنه قال للصحيفة إنه تم إعادة جوازات السفر له لاحقا وإنه استخدمها فقط في المطارات، ليس بغرض العمل.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أمس الأول الجمعة أنها كتبت تطالب بإعادة جوازات السفر في يوليو وسبتمبر.

وسيوضح الادعاء الآن ما إذا كان بينالا قد استخدم الوثائق بدون السماح له بذلك وأعطى الانطباع أن لديه مهمة رسمية.

ومنذ الصيف الماضي على الأقل، أصبح بينالا اسما مألوفا في فرنسا بعد أن استخدم العنف ضد متظاهرين في عيد العمال واضطر لمغادرة قصر الاليزيه بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن ذلك.