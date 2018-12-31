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الرئيسية | خارج الحدود | البشير: لن نسمح للمخربين المس بأمن السودان

البشير: لن نسمح للمخربين المس بأمن السودان

البشير: لن نسمح للمخربين المس بأمن السودان
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 03:15

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الحكومة لن تسمح لأي مخرب بالمساس بمكتسبات الشعب، وزعزعة الأمن والاستقرار، وأن السودان لن يركع لأي عميل.

وقال البشير ، الذي كان يلقي أمس الأحد، خطابا فى اللقاء الجامع مع قيادات الشرطة ، إن التخريب والتدمير والنهب يزيد من المشكلة الاقتصادية ولا يؤدي إلى حلها،بحسب وسائل إعلام سودانية.

وأضاف البشير أن السودان يواجه تحدياً اقتصادياً، ولكنه رغم الظروف التي يمر بها أفضل من غيره وفيه أمان واستقرار، وقال إنه بالإمكانيات التي يتمتع بها السودان وموارده البشرية نستطيع تجاوز التحديات.

وتابع أن السلطة ليست حكراً على حزب، وأن الحوار الذي انتهجه السودان أصبح تجربة تقتدي بها الدول.

وذكر أن الشرطة تؤدي واجباً عظيماً وغالياً، وأن الأمن سلعة غالية، مؤكداً رضاه التام عن الأداء الشرطي بالبلاد.

يشار إلى أن السودان شهد مؤخرا احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية تخللتها اعمال عنف.

واعلنت الحكومة عن مقتل 19 شخصا خلال هذه الاحتجاجات ،فيما أعلن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن عدد القتلى 22 شخصا.

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