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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم "إخوان الجزائر": العهد البوتفليقي انتهى

زعيم "إخوان الجزائر": العهد البوتفليقي انتهى

زعيم "إخوان الجزائر": العهد البوتفليقي انتهى
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:45

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني في الجزائر، إن عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة " انتهى".

وقال مقري في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك الأحد "العهد البوتفليقي انتهى، مهما تكن الخيارات فهو في رمقه الأخير ولكن: الفاسدون والعلمانيون المتشددون والانتهازيون والمتعطشون للسلطة يريدون أن يرثوه ولو على حساب الجزائر والجزائريين".

وتابع مقري "السذج والمتأزمون والمزايدون والمتنطعون والانتقاميون يريدون إنهاءه (عهد بوتفليقة) ضد أنفسهم وضد بلدهم وهم لا يعلمون أو يكابرون".

كما لفت إلى أن "الوطنيين الصادقين الواعين يريدون إنهاءه لصالح الوطن والمواطن ولو على حساب أنفسهم وركوب المخاطر وهم يدركون".

ويدور جدل حاد في الجزائر حول ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل ستقام في موعدها أم انها ستؤجل فاتحة المجال أمام تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة الذي يجهل حتى الآن موقفه من الترشح لولاية خامسة أم لا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - mohamed tetouani الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:55
لا يعنينا انتهاء العهد البوتفليقي او البومدياني. لأن العسكر هو من يحكم في الجزائر.
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2 - المكناسي الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:58
ونحن في المغرب نقول ...عهد بنكييران والعثماني و..... سينتهي قريبا ...وقد يكون الثمن غاليا ذلك أن خوانحية المغرب مبتزون وبخلاء وتذوقوا المال والسلطة .... شكرا جزيلا على النشر
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3 - الحسين الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:03
ان ما تسمونهم اخوان الجزائر والله انهم يدافعون عن قضية الصحراء المغربية من اي حزب في الجزائر. فكانو رؤساء الأحزاب الإسلامية في الجزائر يلومهم النظام الجزائري بسبب تعاطفهم مع مغربية الصحراء .
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4 - tomcat الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:03
ان عارف بلا كين طابع معادي للجزائر بصفة عامة في الاعلامنا المغربي و اللي هو مبرر لواحد لحد، و لكن سمحليا، هسبريس ما خصهاش تولي محطة لبث البروباغاندا الإخوانية لأنهم أكثر تنظيم خبثا و بطشهم طال صعيد العربي كامل و الأمثلة عديدة عبر التاريخ منها نيت الجزائر نفسها في تسعينات.
بحال هاد المواد ما كتضيف والوا من الناحية الإعلامية بل فقط "لتعكير المياه".
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3
5 - سعيد الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:06
ما بنية على باطل فهو باطل أتمنى من الساسة الجزائريين أن يدركوا أننا كشعبين نضيع الوقت في تقدمنا و ازدهار بلدينا و لا خير في شعب لا يريد الخير لاخوته. ..
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6 - louardi dz الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:08
بل مقري هو المنتهي بالجزائر الاسلام السياسي و تجار الدين انتهى زمانهم ليس بالجزائر فقط
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4
7 - حمادي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:13
هده السنين العجاف التي مرت بين الاخوان المغاربة والجزائرين إدا كان هو سبب فيها
سيلقى الله سبحانه وكل واحد يأخد جزائه
اللهم أللف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم
اللهم أمين
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8 - maghribi 7or الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:15
السلام هاذا الاخونجي عاد فاق مسكين راه النظام مات من قبل بوتفليقة الله يجيبك على خير
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9 - زين الدين ريدال الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:17
الله يطوّلّ عمره حتى يدفن ويتشفّى فلمتلهّفة على موته واحد واحد،فمشكلة الجزائر في نظامها وليس في بوتفليقة الذي لعب دورا تاريخيا في إخماد بركانها فإذا راح بوتفليقة جاء صقركاسر مكانه ولن يجيء غزال بديع،لأن نظام بقانون الغابة لاينتج سوى الكواسرالصيّادة المفترسة،نسأل الله من كل قلوبنا الفرج للجزائر الشهيدة.
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10 - اليوسفي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:22
السلام عليكم احنا نحضيو الجزاءر وهيا معاكسانا .وحنا ممطفرينو ش بجوج لا تعليم لا صحة .اوا راه غيديرو طريق لنجيريا اهههه وديرو غالطرقان تما باقين غالطرق الغير معبدة
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