زعيم "إخوان الجزائر": العهد البوتفليقي انتهى

هسبريس - د.ب.أ

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني في الجزائر، إن عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة " انتهى".

وقال مقري في منشور له عبر صفحته على موقع فيسبوك الأحد "العهد البوتفليقي انتهى، مهما تكن الخيارات فهو في رمقه الأخير ولكن: الفاسدون والعلمانيون المتشددون والانتهازيون والمتعطشون للسلطة يريدون أن يرثوه ولو على حساب الجزائر والجزائريين".

وتابع مقري "السذج والمتأزمون والمزايدون والمتنطعون والانتقاميون يريدون إنهاءه (عهد بوتفليقة) ضد أنفسهم وضد بلدهم وهم لا يعلمون أو يكابرون".

كما لفت إلى أن "الوطنيين الصادقين الواعين يريدون إنهاءه لصالح الوطن والمواطن ولو على حساب أنفسهم وركوب المخاطر وهم يدركون".

ويدور جدل حاد في الجزائر حول ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل ستقام في موعدها أم انها ستؤجل فاتحة المجال أمام تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة الذي يجهل حتى الآن موقفه من الترشح لولاية خامسة أم لا.