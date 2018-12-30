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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس موريتانيا يزور سوريا في العاشر من يناير

رئيس موريتانيا يزور سوريا في العاشر من يناير

رئيس موريتانيا يزور سوريا في العاشر من يناير
هسبريس - متابعة
الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:45

أكدت مصادر رسمية موريتانية اليوم الأحد أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لدمشق تأتي تتويجا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والتي لم تنقطع رغم ما مرت به سورية من أوضاع في السنوات الماضية.

وكان مفترضا أن يكون الرئيس الموريتاني أول رئيس عربي يزور سورية لكن دخوله في إجازته السنوية حال دون ذلك، لكنه سيقوم بزيارته الرسمية إلى دمشق في العاشر من يناير القادم .

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس ولد عبد العزيز لسورية منذ توليه مقاليد السلطة في غشت 2008.

يذكر أن موريتانيا من البلدان العربية القليلة التي لم تصدر أي بيان يدين نظام الرئيس السوري بشار الأسد أو يدعم "الثورة" السورية . كما امتنعت عن التصويت في جامعة الدول العربية لقطع العلاقات مع دمشق ومنح مقعد سورية لائتلاف المعارضة السورية .

وظلت السفارة الموريتانية في دمشق تعمل بطاقمها الذي يقوده سفير بينما بقيت السفارة السورية في موريتانيا مفتوحة رغم بعض الاحتجاجات المتقطعة التي نظمها نشطاء من تيار الإخوان المسلمين في موريتانيا ضد النظام السوري وللمطالبة بإغلاق السفارة السورية في نواكشوط .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - يونس السلفي الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:02
تشابهت قلوبهم !!!
الإنقلابيون يدعم بعضهم بعضا
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17
2 - ايمان من كطالونيا الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:03
ولما لا فهم يشتركون في اشياء كثيرة منها دكتاتورية تجويع شعوب قتل من يقول كملة ضدهم وووو القائمة طويلة.. لو كان فعلا من الممانعة كما يدعون زورا كانت إسرائيل والغرب سيتركونه في الحكم هو ومن قبله ابوه قال ممانعة....
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8
3 - حتى هو حط الورد قداموه هههه الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:06
هاد الرئيس الموريتاني رجع موريتانيا اللووووووووووور حتى ولات ثالث افقر دولة في العالم بعد موزمبيق واريتريا
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4 - mustapha. الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:10
مسكين زربان خاف اسبق شواحد اياخد الميدالية
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13
5 - صالح صالح الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:12
زيارة مفروضة على مجموعة من يسمون رؤساء الدول. من أجل اكتمال نصيب( الثلث ) للرجوع للجامعة العربية.وهي زيارات :مجبر اخوك ﻻ بطل. أولهم البشير واخرهم السيسي أو السبسي. وسنرى! !!!!!!!!!!!!!!!.
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4
6 - tomcat الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:16
السفير البريطاني فورد سبق او صرح انوا كل الدول العربية على استعداد لإعادة العلاقة مع دمشق (بعد أن صرف بعضهم ملايير الدولارات في دعم المجموعات المسلحة و الإرهابية و تدريبات ليتاكدو من بعد ان خطتهم فشلت و "فلتت الطريدة" كيفما قال حمد بن جاسم) ما عدا بطبيعة الحال دولة وحدة و هي قطر نضرا لانها كانت سباقة لدعم عناصر الاخوان اللي دخلوا مع الثورة و من بعد كانت السباقة مع تركيا و الولايات لتسليح و تدريب ماشي غير فصائل "المعارضة" (جيش العزة، نور الدين الزنكي، الجبهة الشامية، لواء مصطفى كامل... الخ) و لكن حتى مجموعات الإرهاب التابعة للقاعدة بحل جبهة النصرة و انصار الشريعة و حراس الدين
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6
7 - المصطفاوي الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:31
القلوب على بعضها ، العساكر والطغاة والديكتاتوريين وجوه متعددة لعملة واحدة .
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2
8 - زكرياء المغربي الأحد 30 دجنبر 2018 - 22:45
زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى سوريا تلتها زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق فهذا يدل على عودة سوريا إلى الجامعة العربية جدير بالذكر أن أي دولة تما تجميد عضويتها في الجامعة وأرادت الرجوع بعدها إلى الجامعة العربية يجب موافقة الدول الأعضاء في الجامعة
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