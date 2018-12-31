نتنياهو: نقل سفارة البرازيل إلى القدس مسألة وقت

من جابرييل ستارجاردتر*

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أبلغه بأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس "مسألة وقت".

وقال بولسونارو الذي سيتولى منصبه يوم الثلاثاء إنه يود أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينقل السفارة. ويستضيف الرئيس المنتخب المنتمي لليمين المتشدد نتنياهو وقادة دول أخرى لحضور مراسم تنصيبه.

لكن بولسونارو يواجه ضغوطا من قطاع الزراعة البرازيلي القوي كي لا يتخذ تلك الخطوة لأنها قد تضر بصادرات البرازيل للدول العربية.

ورغم تعليقات نتنياهو إلا أن مسؤولا كبيرا في الحكومة البرازيلية المقبلة قال لرويترز اليوم الأحد إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

وسوف يمثل إجراء كهذا تحولا حادا في سياسة البرازيل الخارجية التي تدعم في العادة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأبلغت الجامعة العربية بولسونارو بأن نقل السفارة سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية وذلك وفقا لخطاب اطلعت عليه رويترز في ديسمبر كانون الأول.

وقال نتنياهو اليوم الأحد خلال اجتماع مع قادة الجالية اليهودية في ريو دي جانيرو بالبرازيل "قال لي بولسونارو إنها ‘مسألة وقت‘ وليست ما إذا كان سينقل السفارة للقدس أم لا ".

وأضاف نتنياهو "نولي أهمية هائلة للبرازيل والبرازيل في سياق أمريكا اللاتينية... هذا يبشر بتغير تاريخي".

وقال نتنياهو، الذي قابل بولسونارو يوم الجمعة، إن الرئيس البرازيلي المنتخب قبل دعوته لزيارة إسرائيل وهي زيارة ستحدث على الأرجح في مارس آذار.

ونتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل.

وقال بولسونارو بعد أن التقى مع نتنياهو "نحن بحاجة إلى حلفاء جيدين وأصدقاء جيدين وإخوة جيدين مثل بنيامين نتنياهو".