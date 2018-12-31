هوليوود تهتم بتمثيل قصة المحامي السابق لترامب

هسبريس - متابعة

تحاول هوليوود اقناع مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكوم عليه بالسجن لشراء صمت سيدتين اقامتا علاقات خارج إطار الزواج مع ترامب، بنقل قصته إلى الشاشة الكبيرة، وفقا لصحيفة "بيج سيكس".

وكشفت مصادر سينمائية للصحيفة أن كوهين شوهد في اجتماع مؤخرا في مطعم مع المنتج لوران بيندر.

وقال ديفيد شوارتز محامي كوهين إن "هناك اهتمام كبير بقصة مايكل"، لكنه ليس مستعد لفعل شيئ في الوقت الراهن لان التحقيقات مستمرة".

وقضت محكمة في نيويورك بالسجن ثلاثة أعوام بحق كوهين لشراء صمت سيدتين يرجح أنهما أقامتا علاقات خارج إطار الزواج مع ترامب.

وطالبت النيابة العامة بالسجن ما بين 51 و63 شهرا بسبب "مخالفات" كوهين للقوانين الانتخابية وكذلك الإدلاء بتصريحات "كاذبة" "عمدا" حول المفاوضات على برج ترامب في موسكو الذي لم يقام في النهاية.

وأدين كوهين في ثماني جرائم بتهرب ضريبي والإدلاء بتصريحات كاذبة لأحد البنوك ومخالفة قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وحكم القاضي ويليام اتش باولي الثالث، الذي أشاد بتعاون كوهين مع السلطات، أيضا على محامي ترامب، بسداد غرامة بقيمة 50 ألف دولار.

ويجب أن يمثل كوهين في السادس من مارس المقبل أمام السلطات لدخول السجن.

وتحمل كوهين أمام القاضي "المسئولية في كل جريمة أدين فيها".