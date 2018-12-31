توحيد النظام الجنائي في ليبيا يجمع طرابلس وبنغازي

هسبريس - افي

اتفقت إدارة الأمن في مدينتي طرابلس غربي ليبيا وبنغازي في الشرق على تعزيز التعاون في مجال الأمن وتوحيد النظام الجنائي في البلاد، وفقا لما قاله مصدر من وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية لوكالة (إفي).

وكشف المصدر أن مدير مكتب طرابلس عين رئيسا للجنة التي ستوحد الإدارتين بهدف الاتحاد على المستوى الوطني لتنحية "الخلافات السياسية" جانبا.

وسقطت ليبيا ضحية للفوضى والحرب الأهلية منذ 2011 حينما شارك المجتمع الدولي في إسقاط نظام الديكتاتور الراحل معمر القذافي.

وتتصارع على السلطة في البلد العربي منذ 2014 وحتى الآن حكومتان؛ إحداهما في طرابلس (غرب) وتدعمها الأمم المتحدة، وأخرى في طبرق (شرق) تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر، ويستعين الطرفان بعشرات الميليشيات.