شخصيات خطفت الأنظار سنة 2018 .. "المهاجر المجهول" يتصدر

هسبريس - افي

مع بداية عام جديد (2019)، كان المشهد على المستويين السياسي والاجتماعي صاخبا بالأحداث التي تصدرت المشهد فيها مجموعة من الشخصيات التي استحقت لقب "الشخصيات التي حركت المياه الراكدة في 2018".

المهاجر المجهول:

أو المتنقل أو اللاجئ، كلهم أشخاص قرروا الهروب من العنف والجوع والاضطهاد، بحثا عن حاضر ومستقبل أفضل، ولهذا عبروا البحار والمحيطات في قوارب متهالكة أو قطعوا آلاف الكيلومترات على أقدامهم معرضين حياتهم، التي تتوقف في بعض الأحيان على حافة الطريق، للخطر.

هذا الأمر ينطبق على مهاجري أمريكا الوسطى الطامحين للوصول إلى الولايات المتحدة، أو قبائل الروهينغا المعاقبة بالمنفى الطويل في بنغلاديش، أو الأفارقة المنتمين إلى دول مختلفة، والذين يتخذون من المعسكرات التي بالكاد توجد بها موارد الحياة الأساسية ملجأ لهم، أو أولئك الذين يخاطرون بحياتهم في مياه البحر المتوسط بحثا عن الحلم الأوروبي.

آسيا بيبي:

هذه الأم المتحدرة من عائلة باكستانية مسيحية، تعد رمزا لعملية التعصب الديني، حيث حُكم عليها بالإعدام في نهاية أكتوبر الماضي، بعد عدة سنوات في السجن، بعد أن اتهمتها سيدتان بإهانة النبي محمد.

وتعد بيبي أول سيدة باكستانية يحكم عليها بالإعدام في قضية ازدراء الأديان، وأثارت قضيتها موجة اعتراضات كبيرة في البلاد حول قانون ازدراء الأديان.

هي جيانكوي:

أعلن العالم الصيني هي جيانكوي في نوفمبر الماضي أنه خلق أول رضع مُعدلين وراثيا في العالم لمقاومة الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسية (VIH)، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول الحدود الأخلاقية للبحث، لا سيما أن التجارب أجريت على كائنات بشرية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن خبراءها سيدرسون التأثيرات الأخلاقية والاجتماعية والأمنية لأبحاث جيانكوي، الذي واجه انتقادات قوية من قبل السلطات الصينية، ولم يظهر مجددا بعد إعلانه عن وجود سيدة أخرى تحمل جنينا معدل الجينات.

الأسقف جورج بيل:

أثار الأسقف جورج بيل، الرجل الثالث في الفاتيكان، جدلا واسعا بعد أن اتهم من محكمة ملبورن الأسترالية بارتكاب انتهاكات جنسية ضد قاصرتين في قضية لم يتم الكشف عن ملابساتها بسبب أمر قضائي.

وتسببت القضية في هزة كبيرة داخل أروقة الكنيسة الكاثوليكية، وهو ما دفع البابا فرانسيس إلى التقدم باعتذار علني خلال رحلته إلى إيرلندا في غشت الماضي، ودعا إلى اجتماع للأساقفة داخل الفاتيكان في فبراير المقبل للتحدث عن ضرورة منع الانتهاكات ضد القصّر.

جمال خاشقجي:

تسببت قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول في أصداء واسعة على المستوى الدولي، وانعكست بالسلب على نوايا السعودية في تحسين صورتها دوليا. كما أنها نالت بشكل أو بآخر من قيادتها التي أصبحت هشة أكثر بمرور الوقت.

وتحولت قصة اغتيال الصحافي، الذي كان على خلاف مع النظام الحاكم في هذا البلد العربي، لتصبح رمزا ودليلا على مدى خطورة أن تكون منشقا (معارضا).

جاير بولسونارو:

هو رجل ذو خلفية عسكرية، وبعد ست دورات كان خلالها عضوا بالبرلمان، واستطاع أن يصل إلى كرسي الحكم في البرازيل، ويصبح، وفقا لآراء المحللين، "دونالد ترامب" جديدا في القارة اللاتينية.

جاير بولسونارو، المدافع عن القيم التقليدية، كان هدفا لانتقادات عديدة داخل وخارج البرازيل بسبب تعليقاته ضد المثلية الجنسية أو ذات الصبغة العنصرية أو المتحيزة إلى جنس معين.

وسيبدأ بولسونارو مهامه الرئاسية رسميا أول يناير المقبل، في بلد محاط بالأزمات الاقتصادية والعنف، ومن الوارد أن يتصدر اسمه عناوين الصحف خلال العام الذي بات على المشارف.

كيم جونغ أون:

على الرغم من أنها الدولة الأكثر انعزالا في العالم، وآخر ما تبقى من آثار الحرب الباردة التي اندلعت عقب الحرب العالمية الثانية، فإن كوريا الشمالية أظهرت بعض علامات الانفتاح خلال العام الجاري بفضل التقارب الدبلوماسي لزعيمها كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والمشهدان البارزان على الساحة السياسية هذا العام هما اجتماع كيم وترامب، وكذا اجتماع الزعيم الكوري الشمالي بنظيره في كوريا الجنوبية، مون جاي إن، حيث وصفهما المتابعون بالتاريخيين.

وتصدرت الكوريتان المشهد في أبريل الماضي بعد عقد أولى القمم الثنائية بينهما بعد 11 عاما من التصعيد والتوتر بسبب التجارب النووية والتهديدات من الجانبين.

وعلى الرغم من الأهمية التي يمثلها الحدثان، فإن آثارهما لم تتضح بعد.

نادية مراد:

تعرضت هذه الشابة العراقية المتحدرة من الطائفة الإيزيدية، وهي أقلية دينية من الأكراد تعيش في شمال العراق، للاختطاف من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سنة 2014 إلى جانب آلاف من بني عرقها، حيث تم استخدام نسائهن جواري. إلا أنها تمكنت من الهرب بعد ثلاثة أشهر من اختطافها،

واستطاعت من خلال محاربتها الاستعباد والانتهاكات ضد السيدات في العالم أن تحصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع طبيب النساء الكونغولي دينيس موكويجي، الذي أصبح رائدا عالميا في كيفية علاج الأضرار التي تلحق بالنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل قوات المتمردين، وكان له فضل كبير في علاجهن النفسي لتجاوز آثار هذه التجارب المريرة.